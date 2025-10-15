Valutazione politica sui risultati elettorali: il punto di AVS

Se c’è una certezza nella politica valdostana, è che nulla resta mai davvero uguale… tranne il potere del Partito degli Assessori. Le elezioni di fine settembre e inizio ottobre lo confermano: mentre la destra sembra naufragare tra slogan e slogan, e la sinistra si frammenta come un puzzle mal assemblato, la “macchina amministrativa” mantiene la sua incrollabile centralità.

Ma c’è un altro dato che preoccupa: l’astensionismo. Sempre più cittadini decidono di restare lontani dalle urne, lasciando il palcoscenico politico a chi ha già una poltrona garantita. Ecco perché Alleanza Verdi e Sinistra-Rete Civica ha deciso di fare un passo avanti e non limitarsi a osservare: con una nota pubblica diffusa ieri, AVS invita candidati, sostenitori e cittadini a confrontarsi in un incontro aperto, sabato 18 ottobre alle 17 al Ristorante Intrecci di via Binel, ad Aosta.

L’obiettivo è chiaro: ragionare insieme sui risultati elettorali, mettere in luce i nodi politici ancora irrisolti e capire come restituire respiro democratico a una Valle d’Aosta sempre più segnata dalla concentrazione del potere e dall’indifferenza dei cittadini. Perché parlare, discutere e confrontarsi resta l’unica via per non lasciare che il silenzio e la frammentazione diventino la vera cifra della nostra politica.

Alleanza Verdi e Sinistra-Rete Civica lancia quindi un invito alla partecipazione, ricordando che la politica non è solo potere, ma anche responsabilità condivisa. E a chi ancora pensa che “tanto nulla cambia”, beh… forse è il momento di venire a vedere con i propri occhi.