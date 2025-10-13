"Nostalgia di Terra": arte, radici e Rrinascita alla Galleria Lilium

la Galleria d’Arte Lilium di Perosa Argentina ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per l’inaugurazione della mostra “Nostalgia di Terra” dell’artista Alicia Beatriz Martinez. A 84 anni, Martinez porta con sé una produzione artistica decennale che racconta il legame profondo con le radici italiane e l’esperienza dell’emigrazione. Le sue opere, intense e vibranti, hanno emozionato residenti e turisti, regalando un pomeriggio ricco di colori, musica e poesia.

L’evento è stato impreziosito dai versi coinvolgenti di Fabrizio Legger, noto come Postremo Vate, e da un rinfresco vegetariano che ha celebrato la convivialità e il rispetto per la terra. La mostra si inserisce in un contesto più ampio: quello dell’emigrazione di ritorno, fenomeno che coinvolge sempre più discendenti di italiani emigrati verso il Nuovo Mondo, ora desiderosi di riabbracciare le proprie origini.

In questo spirito di ritorno e rinascita, la mostra è accompagnata da un’iniziativa benefica dedicata alla piccola Emma, cittadina del mondo in arrivo. Emma nascerà in un importante ospedale torinese, e la sua famiglia — composta dalla mamma, due sorelline e la nonna — ha bisogno di un abbraccio corale fatto di gesti concreti e affetto.

Come contribuire

Chi desidera partecipare a questo cammino solidale può donare:

Per la neomamma:

Vestaglie, camicie da notte per allattamento, pantofole

Assorbenti post-partum

Asciugamani di varie dimensioni

Per Emma (neonata):

Pannolini taglia 1 e 2

Cuscino per allattamento, marsupio o fascia

Vaschetta, fasciatoio, sdraietta, palestrina

Asciugamani, accappatoi, salviettine

Lenzuola, coperte, coperte in pile

Borsa fasciatoio da viaggio

Per informazioni e donazioni: Mayra – 351.6900096

Mostra visitabile fino al 19 ottobre presso Lilium Art Gallery, Via Roma 55, Perosa Argentina (TO)

Orari: sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00. Gli altri giorni su appuntamento.

Info mostra: 327.4472293

Un sentito ringraziamento a Giuliana, Stefano, Ella, Fiore e a tutti i volontari che rendono possibile questo progetto. Lilium intraprende con entusiasmo questo nuovo cammino di arte e solidarietà, dove ogni nascita diventa l’inizio di un’avventura condivisa.