"Nostalgia di Terra": arte, radici e Rrinascita alla Galleria Lilium

la Galleria d’Arte Lilium di Perosa Argentina ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per l’inaugurazione della mostra “Nostalgia di Terra” dell’artista Alicia Beatriz Martinez. A 84 anni, Martinez porta con sé una produzione artistica decennale che racconta il legame profondo con le radici italiane e l’esperienza dell’emigrazione. Le sue opere, intense e vibranti, hanno emozionato residenti e turisti, regalando un pomeriggio ricco di colori, musica e poesia.
L’evento è stato impreziosito dai versi coinvolgenti di Fabrizio Legger, noto come Postremo Vate, e da un rinfresco vegetariano che ha celebrato la convivialità e il rispetto per la terra. La mostra si inserisce in un contesto più ampio: quello dell’emigrazione di ritorno, fenomeno che coinvolge sempre più discendenti di italiani emigrati verso il Nuovo Mondo, ora desiderosi di riabbracciare le proprie origini.
In questo spirito di ritorno e rinascita, la mostra è accompagnata da un’iniziativa benefica dedicata alla piccola Emma, cittadina del mondo in arrivo. Emma nascerà in un importante ospedale torinese, e la sua famiglia — composta dalla mamma, due sorelline e la nonna — ha bisogno di un abbraccio corale fatto di gesti concreti e affetto.
Come contribuire
Chi desidera partecipare a questo cammino solidale può donare:
Per la neomamma:
- Vestaglie, camicie da notte per allattamento, pantofole
- Assorbenti post-partum
- Asciugamani di varie dimensioni
Per Emma (neonata):
- Pannolini taglia 1 e 2
- Cuscino per allattamento, marsupio o fascia
- Vaschetta, fasciatoio, sdraietta, palestrina
- Asciugamani, accappatoi, salviettine
- Lenzuola, coperte, coperte in pile
- Borsa fasciatoio da viaggio
Per informazioni e donazioni: Mayra – 351.6900096
Mostra visitabile fino al 19 ottobre presso Lilium Art Gallery, Via Roma 55, Perosa Argentina (TO)
Orari: sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00. Gli altri giorni su appuntamento.
Info mostra: 327.4472293
Un sentito ringraziamento a Giuliana, Stefano, Ella, Fiore e a tutti i volontari che rendono possibile questo progetto. Lilium intraprende con entusiasmo questo nuovo cammino di arte e solidarietà, dove ogni nascita diventa l’inizio di un’avventura condivisa.