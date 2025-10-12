L'OPINIONE DI UNA LETTORE: France 2, il silenzio del bilinguismo

Gentile Direttore, in una regione che si vanta di essere bilingue e di custodire con orgoglio la propria identità francofona, è davvero paradossale constatare che, a partire dal 3 gennaio 2022, France 2 non è più visibile in Valle d'Aosta. Questa decisione è stata presa in seguito alla liberazione delle frequenze a 700 MHz, senza che vi fosse un serio impegno da parte delle istituzioni regionali per garantire la continuità della trasmissione di questo canale pubblico francese. Wikipedia

Fino a pochi anni fa, grazie a un accordo politico, France 2 veniva ritrasmesso in Valle d'Aosta, permettendo ai cittadini di fruire di programmi in lingua francese e di approfondire temi culturali, politici e sociali di rilevanza internazionale. Oggi, invece, ci troviamo privati di questa opportunità, con il rischio di un progressivo isolamento culturale e informativo.

È inaccettabile che in una regione che si definisce "francofona" e che ha ottenuto uno statuto speciale per tutelare la propria identità linguistica e culturale, si assista a una simile disattenzione nei confronti della lingua francese. Le istituzioni regionali, in particolare il nuovo Consiglio Valle, hanno il dovere di intervenire con urgenza per ripristinare la trasmissione di France 2, garantendo così il diritto dei cittadini valdostani a un'informazione pluralista e di qualità.

È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Ci auguriamo che i nuovi rappresentanti politici, liberatisi delle incrostazioni del passato, sappiano affrontare questa questione con la serietà e l'impegno che essa merita, restituendo alla Valle d'Aosta una parte fondamentale della sua identità culturale e linguistica.

Caro lettore,

la sua lettera è una frustata meritata, e andrebbe letta a voce alta in Consiglio regionale — magari tra un applauso d’ordinanza e una scrollata di spalle.

Perché sì, France 2 non si vede più dal 2022, ma in compenso si vedono benissimo le chiacchiere di chi da anni si riempie la bocca di “bilinguismo”, “identità francofona” e “statuto speciale”. Parole grosse, sì, ma sempre pronunciate con accento torinese.

Il bello è che tutti sanno, nessuno agisce. Si organizzano convegni sulla francofonia, si fanno poster, si cita Molière — e intanto il canale pubblico francese sparisce nel nulla, senza che un solo assessore o presidente si sia degnato di chiedere: ma scusate, dove è finito France 2?

Il bilinguismo valdostano, oggi, è come la panna nei gelati industriali: evocato in etichetta, assente nel contenuto. E ogni volta che qualcuno prova a far notare la contraddizione, scatta il riflesso pavloviano della politica nostrana: una commissione, una riunione, un comunicato, e poi di nuovo silenzio — in italiano, ça va sans dire.

Caro lettore, ha ragione: è ora di passare dalle parole ai fatti. Ma temo che qui da noi i fatti si trovino solo nel passato, e le parole… nelle prossime elezioni.

Perché in Valle d’Aosta la lingua francese è diventata come France 2: sintonizzabile solo nei discorsi ufficiali. pi.mi.

Monsieur le Directeur,

Dans une région qui se targue d’être bilingue et de préserver fièrement son identité francophone, il est pour le moins paradoxal de constater que, depuis le 3 janvier 2022, France 2 n’est plus visible en Vallée d’Aoste. Cette décision a été prise à la suite de la libération des fréquences à 700 MHz, sans qu’un véritable engagement des institutions régionales n’ait été pris pour garantir la continuité de la diffusion de cette chaîne publique française, peut-on lire sur Wikipedia.

Il y a encore quelques années, grâce à un accord politique, France 2 était retransmise en Vallée d’Aoste, permettant aux citoyens de suivre des programmes en langue française et d’approfondir des thèmes culturels, politiques et sociaux d’importance internationale. Aujourd’hui, nous sommes privés de cette opportunité, avec le risque d’un isolement culturel et informationnel progressif.

Il est inacceptable que, dans une région qui se définit comme « francophone » et qui a obtenu un statut spécial pour protéger son identité linguistique et culturelle, on assiste à une telle négligence envers la langue française. Les institutions régionales, en particulier le nouveau Conseil de la Vallée, ont le devoir d’intervenir d’urgence pour rétablir la diffusion de France 2, garantissant ainsi le droit des citoyens valdôtains à une information pluraliste et de qualité.

Il est temps de passer des paroles aux actes. Nous espérons que les nouveaux représentants politiques, libérés des incrustations du passé, sauront aborder cette question avec le sérieux et l’engagement qu’elle mérite, en rendant à la Vallée d’Aoste une part essentielle de son identité culturelle et linguistique.

Cher lecteur,

votre lettre est un coup de fouet bien mérité — et il faudrait la lire tout haut au Conseil de la Vallée, entre un applaudissement de routine et un haussement d’épaules.

Oui, France 2 a disparu depuis 2022. Mais rassurez-vous : les discours, eux, sont toujours visibles, et en haute définition.

Depuis des années, nos responsables politiques psalmodient les mots bilinguisme, identité francophone, statut spécial… des mots lourds, mais souvent prononcés avec un accent de Turin.

Le plus ironique, c’est que tout le monde est au courant, mais personne n’agit. On organise des colloques sur la francophonie, on imprime des affiches, on cite Molière — pendant que la chaîne publique française s’évapore dans l’indifférence générale. Pas un élu, pas un président, pas un technicien qui ait demandé : au fait, où est passée France 2 ?

Le bilinguisme valdôtain, aujourd’hui, c’est comme la crème dans les glaces industrielles : promis sur l’étiquette, absent dans la recette.

Et chaque fois qu’un citoyen ose le rappeler, on convoque la grande liturgie locale : une commission, un communiqué, un silence — en italien, évidemment.

Vous avez raison, cher lecteur : il est temps de passer des paroles aux actes.

Mais ici, les actes dorment dans les archives, et les paroles se préparent déjà pour les prochaines élections.

En Vallée d’Aoste, la langue française est devenue comme France 2 : visible seulement dans les discours officiels. pi.mi.