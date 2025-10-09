Scommesse illegali e Serie A: 750 miliardi a rischio, i club fanno da vetrina

Un fenomeno che cresce silenzioso, ma con numeri impressionanti: 750 miliardi di dollari l’anno sono il fatturato globale delle scommesse sul calcio. E mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) blocca siti illegali, alcune delle più grandi squadre italiane — Napoli, Juventus, Milan — continuano a sponsorizzarli apertamente.

Il report di GiocoResponsabile.info documenta un trend preoccupante: sempre più club di Serie A stringono partnership con piattaforme di gioco senza licenza, trasformando il calcio in una gigantesca vetrina per il gambling illegale.

Alcuni dati che lasciano senza parole:

Boomerang Bet, partner ufficiale del Milan, ha registrato 497mila visitatori italiani in soli tre mesi, nonostante sia una piattaforma priva di licenza ADM.

La Juventus ha oscurato in Italia il comunicato ufficiale di una delle sue partnership di gioco: una scelta che solleva dubbi su trasparenza e legalità.

L’Italia, pur avendo una canalizzazione legale pari al 94% (seconda solo al Regno Unito), lascia che il restante 6% di mercato illegale trovi proprio nei club di Serie A una vetrina internazionale.

L’inchiesta evidenzia come squadre come Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino abbiano rapporti con operatori di gambling, legali e non.

La domanda sorge spontanea: perché le società calcistiche italiane hanno bisogno di soldi prodotti da piattaforme che operano senza controlli e regolamentazioni? Un fenomeno che espone consumatori e minori a rischi concreti, senza tutele né trasparenza.

Il report completo pubblicato da GiocoResponsabile.info contiene dati, tabelle comparative con gli altri paesi europei, elenco dettagliato delle partnership e un’analisi approfondita del rischio sociale, economico e legale legato a queste sponsorizzazioni.

Se non si interviene, il calcio rischia di diventare il più grande veicolo europeo di gioco d’azzardo illegale, con effetti devastanti sulla tutela dei cittadini e sul controllo delle piattaforme. Un campanello d’allarme che nessun tifoso dovrebbe ignorare.

