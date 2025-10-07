Riapre al pubblico l’ufficio postale di Roisan

Ha riaperto le porte ai cittadini l’ufficio postale di Roisan, in località Martinet 3, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento che lo proiettano tra le sedi più moderne e funzionali della rete di Poste Italiane.

Gli interventi, inseriti nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, hanno trasformato lo spazio in un punto di riferimento non solo per i servizi postali e finanziari tradizionali, ma anche per l’accesso diretto ai principali servizi della Pubblica Amministrazione.

Il progetto Polis, voluto da Poste Italiane e sostenuto dal Governo, mira infatti a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15.000 abitanti, favorendo il rilancio dei piccoli centri e contrastando il rischio di marginalizzazione.

All’interno della sede di Roisan sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura completa, un rinnovo totale degli ambienti della sala al pubblico, la posa della nuova pavimentazione e l’introduzione di un percorso tattile per agevolare l’accessibilità delle persone con disabilità visiva.

Un intervento che unisce estetica e funzionalità, con spazi più luminosi, moderni e accoglienti, pensati per rendere più agevole e piacevole l’attesa allo sportello.

Oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, i cittadini possono ora usufruire anche dei principali servizi dell’INPS e di quelli anagrafici direttamente allo sportello, senza doversi spostare in altri uffici. Una piccola rivoluzione di prossimità, che permette di risparmiare tempo e semplificare le pratiche quotidiane.

L’ufficio postale di Roisan sarà operativo con i consueti orari di apertura: il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.35.

Con questo intervento, Poste Italiane ribadisce ancora una volta la propria missione di servizio al Paese, confermando il valore della capillarità e dell’impegno nel mantenere vivi i presidi sul territorio. Una scelta in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei piccoli comuni da parte di altre realtà, pubbliche e private.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia, e l’obiettivo è di arrivare entro la fine del 2026 a quota 7.000 sedi Polis completamente operative.

Un progetto di ampio respiro, che unisce innovazione, inclusione e presenza locale: parole chiave di un nuovo modello di servizio pubblico che guarda al futuro senza dimenticare i territori.