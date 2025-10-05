Boom di partecipanti a Gressoney per la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club

Una domenica di scoperta, divertimento e identità. La Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano che trasforma i borghi Bandiera Arancione in veri e propri scrigni da esplorare, ha fatto tappa anche in Valle d’Aosta, registrando una partecipazione entusiasta a Gressoney-Saint-Jean.

L’evento, svoltosi domenica 5 ottobre in contemporanea in cento borghi certificati in tutta Italia, ha coinvolto famiglie, bambini e curiosi in un percorso a sei tappe, pensato per far scoprire la storia, le tradizioni e i sapori autentici delle comunità locali. Un viaggio lento e consapevole, capace di unire il gioco alla valorizzazione del territorio.

«Siamo molto orgogliosi di questa grande partecipazione – ha dichiarato Isabella Andrighetti, responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Touring Club Italiano – e ci auguriamo che questi piccoli e meravigliosi borghi possano essere sempre più conosciuti e apprezzati. Scegliere una meta Bandiera Arancione – ha aggiunto – significa compiere una scelta di viaggio responsabile, che sostiene il turismo sostenibile e le comunità che custodiscono le proprie tradizioni e il loro ambiente naturale. E l’autunno è la stagione ideale per viverli».

In Valle d’Aosta, Gressoney-Saint-Jean ha saputo offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura e cultura walser, con tappe legate alla storia locale, all’artigianato e ai sapori di montagna. L’entusiasmo dei visitatori, molti dei quali provenienti da fuori regione, ha confermato il crescente interesse per un turismo di prossimità, fatto di autenticità e accoglienza.

Le Bandiere Arancioni, marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano, rappresentano oggi 295 borghi italiani, selezionati tra oltre 3.500 candidature. Sono luoghi in cui l’ospitalità, la sostenibilità e la tutela del patrimonio culturale si fondono per offrire esperienze di viaggio genuine e memorabili.

Con iniziative come la Caccia ai Tesori Arancioni, il Touring Club Italiano rinnova il proprio impegno – che dal 1894 lo rende protagonista della valorizzazione dei territori – nel promuovere un’Italia più conosciuta, accogliente e responsabile.

👉 Per scoprire tutti i borghi Bandiera Arancione: bandierearancioni.it