La nostalgia per l'Argentina in una mostra unica

La Galleria d'Arte Lilium presenta "Nostalgia di Terra", la prima mostra personale della bravissima Alicia Beatriz Martinez, classe 1941, che arriva dall’Argentina per portare in Val Chisone tutta la forza del colore, del coraggio e della memoria. Un viaggio speciale tra tango, identità e femminilità, espresso con tratti audaci, incisivi e visioni vibranti che parlano al cuore prima ancora che agli occhi.

L’inaugurazione si terrà sabato 11 ottobre alle ore 17 presso Lilium Art Gallery, con la partecipazione dell’artista che ci propone oltre quaranta opere, frutto della sua indiscussa creatività e mirabile l'espressione di una decennale produzione artistica.

In occasione della mostra, verrà ufficialmente presentato il nuovo Comitato “Italiando Radici e Identità”, nato con il sostegno di Lilium e curato dalla nipote dell’artista, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la nostra valle e le comunità italiane sparse nel mondo.

Ed è proprio in questo spirito che, durante tutta la durata della mostra, sarà attiva una raccolta solidale straordinaria:



“Emma è in arrivo” – Una storia vera di ritorno, accoglienza e riscatto



C'ē una nonna che, dopo aver recuperato la propria cittadinanza italiana, è tornata nelle nostre valli per riabbracciare le sue radici. Ma in Argentina è rimasta una figlia sola, con due bambine e una terza in arrivo: Emma, che nascerà a dicembre.



Di fronte alle difficoltà, la nonna ha fatto ciò che solo l’amore sa fare: è partita, ha riportato qui figlia e nipoti, chiedendo alla sua terra, alla sua patria — la nostra terra — di accoglierle.

Da qui nasce la raccolta “Emma è in arrivo”, un invito concreto alla solidarietà.





Ecco ciò che serve davvero a questa famiglia:



Per la Neomamma:

• Vestaglie, camicie da notte per allattamento, · pantofole

• Assorbenti post-partum · Asciugamani (piccoli, medi, grandi)



Per Emma (neonata)

• Pannolini T.1 e T.2 · Cuscino per allattamento · Marsupio o fascia

• Vaschetta · Fasciatoio · Sdraietta · Palestrina

• Asciugamani/accappatoi · Salviettine · Lenzuola e coperte

• Coperte in pile · Borsa fasciatoio da viaggio



UN INVITO AI LETTORI



Arte, memoria e identità si intrecciano in questa mostra. Ma soprattutto diventano azione solidale concreta.



Chi vorrà, potrà visitare Nostalgia di Terra, incontrare l’artista, conoscere la storia di Emma e — se lo desidera — lasciare un segno d’amore.



Perché le radici non sono solo un passato da ricordare.

Sono un futuro da costruire insieme.

Per informazioni: Lilium Art Gallery – Via Roma 55, Perosa Argentina (TO) info:327.4472293

Mostra aperta dal 11 al 19 ottobre – Ogni sabato e domenica, dalle 15:00 alle 18:00

Per informazioni e donazioni: Mayra 351.6900096 (social: ITALIANDOCIUDADANIA)