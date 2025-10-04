Paroisse de St. Martin de Corléans : la messe en français, gardienne de la Petite Patrie

Depuis toujours, la messe à l’église de St. Martin de Corléans se célèbre en français, reflétant l’attachement profond de la communauté à sa langue, à son identité et à ses traditions. Depuis 2019, l’Abbé Ferdinand Nindorera assure cette offre religieuse avec une grande sensibilité et un dévouement constant, créant un espace où les fidèles peuvent se retrouver et partager leur foi dans la langue de la vallée.

Après la pause estivale, la paroisse reprend ses célébrations dominicales : tous les dimanches à 9h30 à partir du 5 octobre, la Sainte Messe sera à nouveau animée par le chœur de la paroisse, accompagné à l’orgue par le professeur Paolo Torrente et dirigée par Iris Boniface. Chaque célébration devient ainsi un moment de communion, où la langue française se fait vecteur de mémoire, d’histoire et de culture.

Nel quartiere di Saint-Martin-de-Corleans, il francese non è soltanto uno strumento di comunicazione: è la lingua che permette alla comunità di proteggere la propria Petite Patrie, di trasmettere valori, storie e tradizioni che altrimenti rischierebbero di perdersi. La messa in francese rappresenta quindi una doppia funzione: religiosa e culturale. Qui, il rito domenicale diventa occasione di rafforzamento dell’identità etnica e linguistica, di celebrazione della storia valdostana e di educazione delle nuove generazioni alla continuità della tradizione.

L’Abbé Ferdinand Nindorera, dal 2019, ha saputo valorizzare questo patrimonio con una sensibilità rara, trasformando ogni celebrazione in un’esperienza partecipativa e intensa. L’accompagnamento musicale del professor Paolo Torrente all’orgue e la direzione di Iris Boniface rendono la liturgia un momento in cui la musica e la lingua francese si fondono, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione della comunità.

Ogni domenica mattina, il suono delle campane chiama i fedeli a una messa che è anche testimonianza viva della Petite Patrie: un invito a conservare la lingua, a vivere la tradizione, a sentirsi parte di una comunità che resiste al tempo e alle pressioni dell’omologazione culturale. La messa in francese di Saint-Martin-de-Corleans non è quindi solo un momento spirituale: è un presidio della cultura, un gesto quotidiano di difesa dell’identità e della memoria collettiva.