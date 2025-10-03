Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Pontey, di Saint-Christophe, del Colle d’Arpy e di Les Fleurs

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
per lavori di risanamento del cavalcavia, è disposta la chiusura al traffico lungo la SR 10 di Pontey in corrispondenza del sovrappasso dell’Autostrada A5 (km 6+050), nel Comune di Pontey, località Vallerod, dalle ore 8.00 di lunedì 6 ottobre alle ore 18.00 di venerdì 7 novembre, 24 ore su 24
per lavori di posa di cavi in fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 16 di Saint-Christophe, nel Comune di Saint-Christophe, dal km 0+000 al km 0+154, da oggi, venerdì 3 ottobre a mercoledì 15 ottobre, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (MAP)
per lavori di posa di cavi in fibra, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 39 del Colle d’Arpy, nel Comune di Morgex, dal km 0+624 al km 1+190, da lunedì 6 ottobre a mercoledì 22 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (MAP)
per lavori di allacciamenti alla condotta principale della rete del gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 40 di Les Fleurs, nel Comune di Gressan, dal km 0+000 al km 0+500 in frazione Plattaz, da lunedì 6 ottobre a venerdì 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (MAP)