Almanach de vendredi 26 septembre saint Paul VI, pape

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Venerdì 26 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 27 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

S. Cresime per diverse Unità parrocchiali

Chiesa parrocchiale di Gaby – ore 18.30

S. Cresime

Domenica 28 settembre

Chiesa parrocchiale di Sarre – ore 10.30

S. Messa per la festa patronale

Chiesa Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

S. Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani

Lunedì 29 settembre

Curia vescovile – ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Martedì 30 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 17.00

Riunione del Gruppo di lavoro per il proprio diocesano

La Chiesa celebra Santi Cosma e Damiano Martiri

Si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato l'arte medica in Siria. Ma erano medici speciali. Spinti da un'ispirazione superiore infatti non si facevano pagare. Di qui il soprannome di anàrgiri (termine greco che significa «senza argento», «senza denaro»). Ma questa attenzione ai malati era anche uno strumento efficacissimo di apostolato. «Missione» che costò la vita ai due fratelli, che vennero martirizzati. Durante il regno dell'imperatore Diocleziano, forse nel 303, il governatore romano li fece decapitare. Successe a Ciro, città vicina ad Antiochia di Siria dove i martiri vengono sepolti. Un'altra narrazione attesta invece che furono uccisi a Egea di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, e poi traslati a Ciro. Il culto di Cosma e Damiano è attestato con certezza fin dal V secolo.

Il sorge alle ore7,16 e tramonta alle ore 19,30

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.