Cogne si spacca con due liste

La lista Ensemble pour l’Avenir di Cogne, con candidato sindaco Dante Desaymonet e candidato vicesindaco Franco Allera, esprime profondo rammarico per il rifiuto, da parte della lista Vivre Cogne, di collaborare alla formazione di una lista unica all’inizio del percorso elettorale. Questa scelta ha rappresentato la prima occasione persa per privilegiare l’interesse della comunità.

Successivamente, la lista Vivre Cogne ha rifiutato un confronto pubblico sulle prospettive di sviluppo del paese, privando i cittadini della possibilità di conoscere e confrontare idee e soluzioni concrete su questioni di comune interesse.

Infine, la lista Ensemble pour l’Avenir di Cogne rileva con rammarico l’esclusione del candidato Patrik Gerard dalla lista Vivre Cogne, determinata dall’invalidità della dichiarazione di accettazione della candidatura depositata dal rappresentante di lista Denis Truc. L’inesperienza può portare a errori, ma chi aspira a governare la cosa pubblica deve sempre rispettare le regole e le procedure.

Cogne merita serietà, esperienza e responsabilità. Valori che Ensemble pour l’Avenir di Cogne intende portare avanti con coerenza e impegno, nell’interesse di tutta la comunità.