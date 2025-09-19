Forza Italia Valle d'Aosta: sopralluoghi di Letizia Moratti all'ospedale Parini e al J.B. Féstaz e di Maurizio Gasparri alla Cogne Acciai Speciali

In attesa del gran finale della campagna elettorale della lista regionale 'Insieme Ensemble Forza Italia-La Renaissance Valdotaine', che dopo la visita di domani in Valle d'Aosta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, vedrà domenica a Saint-Vincent il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lunedì ad Aosta il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e venerdì 26 sempre ad Aosta il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, tra ieri e oggi sono giunti in Valle d'Aosta l'europarlamentare Letizia Moratti, già Ministro della Salute, e il Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

Moratti, accompagnata per l'occasione dal segretario regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, che è anche consigliere del vice premier Tajani a Palazzo Chigi, ha effettuato ieri un sopralluogo al presidio ospedaliero Umberto Parini, all'interno del quale ha incontrato la direzione strategica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per poi recarsi alla struttura per anziani J.B. Féstaz, che dal gennaio prossimo diventerà un ospedale di comunità.

"Questa visita rientra nel percorso che, come Forza Italia, stiamo portando avanti per dare concretezza alle nostre proposte contenute nel Piano Nazionale Sanitario, che punta a ridurre le liste d'attesa, valorizzare il ruolo dei medici di base e potenziare la medicina territoriale, aspetti che in Valle d'Aosta, qui più che altrove, sono particolarmente sentiti dalla popolazione", ha dichiarato Moratti al termine del sopralluogo.

Questa mattina, invece, è stata la volta di Gasparri, che ha effettuato una visita all'interno dello stabilimento siderurgico della Cogne Acciai Speciali, incontrando anche l'amministratore delegato Monica Pirovano.

"Il sopralluogo di oggi vuole dare importanza e valore a un'azienda che riteniamo di interesse strategico. Prova ne è che, come Governo, con un apposito decreto abbiamo attivato i poteri speciali del Golden Power proprio per la Cogne Acciai Speciali, che, in questo particolare momento storico caratterizzato dai dazi americani e dal delicato contesto internazionale, dobbiamo cercare di accompagnare verso l'esplorazione di nuovi mercati di sbocco, anche attraverso la diplomazia della crescita promossa dal nostro vice premier e ministro Antonio Tajani", ha commentato Gasparri a margine dell'incontro.