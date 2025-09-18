Forza Italia in Valle d’Aosta, Gasparri e Tajani in arrivo tra siderurgia e piazze

Venerdì 19 settembre, il Presidente del Gruppo parlamentare al Senato, Maurizio Gasparri, sarà ad Aosta per un sopralluogo alla Cogne Acciai Speciali. L’incontro, in programma alle 11.30, prevede anche un faccia a faccia con la Direzione dell’azienda siderurgica, prima che Gasparri si sottoponga alle domande dei giornalisti intorno alle 12.45 nel punto stampa allestito all’ingresso dello stabilimento in via Paravera 16.

Un’occasione che, come spesso accade in campagna elettorale, mescola tecnicalità industriale e comunicazione politica: la presenza di Gasparri nella storica acciaieria aostana non è solo un gesto simbolico verso il mondo produttivo locale, ma anche un modo per ribadire la vicinanza del partito alle questioni economiche e occupazionali della regione.

Il giorno successivo, sabato 20 settembre, sarà la volta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che trascorrerà l’intera giornata in Valle d’Aosta. I momenti pubblici si apriranno nel pomeriggio, alle 16.15, con la visita al gazebo di Forza Italia in Place des Franchises ad Aosta, dove sarà allestito un punto stampa. Da lì Tajani proseguirà a piedi lungo via De Tillier, piazza Chanoux e via Xavier de Maistre fino al Cinéma Théatre de la Ville, teatro dell’evento politico-elettorale previsto alle 17.

All’interno dell’incontro sarà dedicato spazio anche all’attuale Riforma della Giustizia, recentemente approdata in Parlamento grazie al contributo del Professor Avvocato Renato Marini, con un focus pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto della riforma sul territorio valdostano.

Due giornate dense, quindi, che coniugano simbolismo locale e strategie elettorali, segnando un’accelerazione della campagna di Forza Italia in vista del voto di fine mese. La presenza di Gasparri e Tajani non passerà inosservata, offrendo anche ai giornalisti locali numerosi spunti per interviste e reportage.