Dentro l’impianto verde di La Salle: tecnologia e natura in armonia

Un impianto di depurazione può trasformarsi in un laboratorio di sostenibilità e in un simbolo di rispetto per l’ambiente? La risposta arriva dal nuovo evento organizzato dal Gruppo FAI Giovani Aosta: “Dentro l’impianto verde di La Salle”, un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, tutela del territorio e sensibilizzazione culturale.

L’iniziativa, in programma sabato 20 settembre alle ore 10.00 nella località Equilivaz di La Salle, prevede una visita guidata all’impianto di depurazione, struttura progettata con criteri di basso impatto ambientale e capace di fondersi con il paesaggio alpino circostante. "Non un semplice servizio tecnico - spiega il Capo Gruppo FAI Giovani Aosta, Francesco Maria Gentile - ma un vero esempio virtuoso di come la tecnologia possa allearsi con la natura, riducendo consumi ed emissioni e garantendo qualità e sicurezza nella gestione delle risorse idriche.

Il progetto si inserisce nel ciclo di appuntamenti “Agrotech – La tecnologia incontra l’agricoltura”, promosso dal FAI nell’anno del cinquantesimo anniversario della Fondazione (1975-2025). Un percorso che mira a sottolineare come l’innovazione non sia un nemico, ma un alleato imprescindibile per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del paesaggio.

Partecipare all’evento significa avvicinarsi a una realtà spesso invisibile ma fondamentale: quella delle infrastrutture ambientali che, se pensate con intelligenza e visione, possono contribuire a un futuro più verde e sostenibile. È anche un invito a riflettere sulla responsabilità collettiva nel proteggere un patrimonio unico come quello valdostano, dove il progresso tecnologico diventa strumento di equilibrio con la natura.