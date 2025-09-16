Il voto è l’arma più potente

Finalmente le valdostane e i valdostani sanno come si voterà. Si è conclusa questa assurda e

brutta vicenda della modifica alla legge elettorale: un caos causato dall’incapacità della

maggioranza PD-Union-PLA e SA (che ora è del Centro Autonomista), che ha approvato la

modifica sulle preferenze all’ultimo minuto, e aggravato, poi, da AVS, allergica al responso

popolare.

VdA Aperta, a differenza di altri, invita gli elettori a partecipare alle prossime elezioni, sia

comunali sia regionali. Votando soprattutto al femminile, per dare un forte segnale di

discontinuità. Scegliere 2 donne e un uomo sarebbe un bel segnale, il miglior modo per

respingere gli appelli al non voto di chi è stato protagonista di una pessima stagione della

politica valdostana e di chi oggi fa il paladino della rappresentanza di genere quando l’avrebbe

barattata per l’elezione diretta del Presidente della Regione.

Con il voto possiamo dare una risposta alla crisi sociale e climatica, chiedere una sanità

pubblica più efficace e provare a dare una risposta a situazioni drammatiche come la cassa

integrazione della Cogne Acciai Speciali e la deindustrializzazione della Valle.