Finalmente le valdostane e i valdostani sanno come si voterà. Si è conclusa questa assurda e
brutta vicenda della modifica alla legge elettorale: un caos causato dall’incapacità della
maggioranza PD-Union-PLA e SA (che ora è del Centro Autonomista), che ha approvato la
modifica sulle preferenze all’ultimo minuto, e aggravato, poi, da AVS, allergica al responso
popolare.
VdA Aperta, a differenza di altri, invita gli elettori a partecipare alle prossime elezioni, sia
comunali sia regionali. Votando soprattutto al femminile, per dare un forte segnale di
discontinuità. Scegliere 2 donne e un uomo sarebbe un bel segnale, il miglior modo per
respingere gli appelli al non voto di chi è stato protagonista di una pessima stagione della
politica valdostana e di chi oggi fa il paladino della rappresentanza di genere quando l’avrebbe
barattata per l’elezione diretta del Presidente della Regione.
Con il voto possiamo dare una risposta alla crisi sociale e climatica, chiedere una sanità
pubblica più efficace e provare a dare una risposta a situazioni drammatiche come la cassa
integrazione della Cogne Acciai Speciali e la deindustrializzazione della Valle.
In Breve
ATTUALITÀ POLITICA | 16 settembre 2025, 20:27
Il voto è l’arma più potente
COMUNICAZIONE AUTOGESTITA VDA APERTA
