Autonomisti di Centro: presentazione del programma elettorale

Gli Autonomisti di Centro invitano la cittadinanza e gli organi d’informazione all’evento di presentazione del loro programma elettorale, in programma venerdì 19 settembre alle ore 16.00 presso il Boccio, in Via Sant’Anselmo 55 ad Aosta.

L’incontro rappresenta un momento chiave del percorso politico che unisce Pour l’Autonomie, Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina, tre movimenti che hanno scelto di costruire insieme una proposta concreta per il futuro della Valle d’Aosta.

Durante l’evento saranno illustrati i principali punti del programma, che pone al centro i cittadini e le comunità valdostane: una sanità più vicina ed efficiente, politiche a favore della famiglia e dei giovani, sostegno al lavoro e alle imprese, valorizzazione di agricoltura e cultura, oltre a uno sviluppo sostenibile di energia e mobilità. Si tratta di un progetto di governo che prende le mosse dai valori dell’autonomismo valdostano per tradurli in soluzioni reali ai problemi quotidiani.

Gli Autonomisti di Centro si presentano alle elezioni regionali del 28 settembre 2025 con una visione chiara: rafforzare l’Autonomia speciale, renderla uno strumento concreto di crescita e responsabilità e restituire fiducia tra istituzioni e cittadini.