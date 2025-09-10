Union Valdôtaine, quatre-vingts ans d’histoire et d’avenir

Le 13 septembre 2025, l’Union Valdôtaine fêtera officiellement à Aoste son quatre-vingtième anniversaire, en rappelant la naissance du Mouvement le 13 septembre 1945 au Palais Ollietti. C’est là que seize personnalités, femmes et hommes de divers horizons, ont signé l’acte de fondation d’une force politique qui marquera l’histoire de l’autonomie valdôtaine. La cérémonie débutera par le dévoilement d’une plaque commémorative devant ce même Palais, suivi d’un hommage à Émile Chanoux devant l’immeuble de la rue Frutaz, théâtre de son assassinat en mai 1944. Un cortège accompagnera ensuite les drapeaux des Sections, escortés par la Musikkapelle La Lira d’Issime, jusqu’au bourg, où sera célébrée une messe solennelle en la Collégiale des Saints Pierre et Ours.

L’événement n’est pas seulement commémoratif : il se veut aussi un moment de réflexion collective sur l’héritage unioniste et sur les responsabilités d’aujourd’hui. Comme l’affirme le président actuel, Joël Farcoz, « l’histoire est fondamentale, mais elle doit être force pour l’avenir : être unioniste, c’est rester fidèle aux principes de 1945 et les transformer en outils vivants pour construire une Vallée d’Aoste plus juste, plus solide et plus durable ».

L’Union Valdôtaine, qui depuis huit décennies a défendu langues, culture et identité du peuple valdôtain, revendique ainsi une continuité historique faite de cohérence, de passion et de pragmatisme, dans un contexte social et politique en évolution rapide.

Les fondateurs de l’Union Valdôtaine

Flavien Arbaney (1888-1963), géomètre

Aimé Berthet (1913-1971), professeur

Louis Berton (1912-1990), docteur en droit

Robert Berton (1909-1998), professeur

Amédée Berthod (1905-1976), peintre

Lino Binel (1904-1981), ingénieur

Joseph Bréan (1910-1953), chanoine St. Ours

Charles Bovard (1911-2010), chanoine St. Ours

Séverin Caveri (1908-1977), avocat

Albert Déffeyes (1913-1953), professeur

Paul-Alphonse Farinet (1893-1974), docteur en droit

Joseph Lamastra, vétérinaire

Félix Ollietti, notaire

Ernest Page (1888-1969), avocat

Jean-Joconde Stévenin (1865-1956), chanoine St. Ours

Maria Ida Viglino (1915-1985), professeur

Quatre-vingts ans après, l’Union Valdôtaine se présente comme une force toujours enracinée dans son histoire, mais tournée vers les défis contemporains, fidèle à la vision de ses fondateurs et engagée dans la construction d’un avenir autonome pour la Vallée d’Aoste.