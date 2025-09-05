Festa delle famiglie azzurre ad Aymavilles

Una giornata all’insegna della condivisione e dei valori della comunità. È in programma sabato 6 settembre, a partire dalle ore 12, la Festa delle Famiglie Azzurre organizzata da Forza Italia Valle d’Aosta presso la Maison d’Été al laghetto di Aymavilles.

Il programma prevede una grigliata conviviale (25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini) e, nel pomeriggio, attività ludico-ricreative pensate per i più piccoli.

“La famiglia è il primo luogo dove si imparano valori fondamentali come il rispetto, la responsabilità, la solidarietà. È il cuore della società, la base di ogni comunità che funziona, ed è per questo che come coordinamento regionale abbiamo deciso di dedicare una giornata apposita alle famiglie” – commenta la segretaria regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, Emily Rini.

Rini ha inoltre ricordato l’impegno politico del movimento: “Forza Italia da sempre difende e sostiene la famiglia perché crede nei legami che costruiscono il futuro. Anche qui in Valle d’Aosta tale impegno è stato tangibile, con il deposito di due proposte di legge in Consiglio Valle: quella per abbattere i costi dell’energia in bolletta a favore di tutte le famiglie valdostane e quella per introdurre voucher per favorire la pratica sportiva e i corretti stili di vita tra bambini e ragazzi”.

Per info e prenotazioni (ultimi posti disponibili): whatsapp al 348 2569902.