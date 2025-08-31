La chiamata che salva: mistero in Valpelline risolto dal segnale di un telefono

Ogni giallo comincia con una sparizione. E qui, tra le montagne della Valle d’Aosta, l’assenza si è fatta mistero. Un trentenne della provincia di Piacenza, in vacanza, da giorni non rispondeva né messaggi né telefonate. Per la madre, rimasta lontana, l’angoscia si era trasformata in un peso insopportabile. Nella mattina del 31 agosto, la donna ha ceduto alla paura più cupa e ha chiamato i Carabinieri di Aosta: la trama del thriller prendeva così avvio.

Le montagne della Valpelline, con i loro silenzi e le loro ombre, sembravano inghiottire ogni traccia del giovane. Ma come in ogni giallo ben orchestrato, la squadra investigativa si è mossa rapida: militari e Vigili del Fuoco, coordinati dalla Centrale operativa, hanno attivato ricerche serrate, scandagliando segnali e indizi. E a trasformarsi in “arma del delitto” al contrario, risolutiva e salvifica, è stato un cellulare: un fascio di onde elettromagnetiche, tracciato e seguito, capace di squarciare il buio e indicare la via.

Il segnale ha guidato gli uomini dell’Arma fino all’alta quota, a Glacier di Ollomont, presso il rifugio Regondi-Gavazzi. Lì, tra le rocce e il cielo, il mistero si è dissolto: il giovane non era vittima, ma semplice protagonista distratto di una vacanza con amici. Il contatto è stato stabilito, la voce del ragazzo è tornata a parlare e la madre, finalmente, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

La donna ha ringraziato con emozione i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Perché, in fondo, ogni giallo ha bisogno di un finale. E in questa storia d’alta montagna, il finale non ha il colore del sangue, ma quello della luce che ritorna, grazie a un cellulare che si è rivelato l’arma insperata della verità.