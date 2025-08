Nel 2016, il 5 agosto, la vita di Adriano Bertinelli si è interrotta tragicamente. Aveva soltanto 48 anni. A distanza di nove anni, il suo ricordo resta vivido, alimentato da chi ne ha conosciuto la vitalità, la generosità e il desiderio profondo di vivere pienamente ogni attimo.

Adriano era un uomo poliedrico, instancabile, capace di dedicarsi con passione a mille attività. Guidava ambulanze e corriere con prudenza e abilità. Aveva conseguito l’attestato di assistente bagnanti, era un sindacalista impegnato, un uomo dai mille sogni e da una visione mai rassegnata della realtà. Amava il cinema, la musica, la bellezza e il gusto della vita.

Dietro al suo sorriso aperto si celavano però anche sconfitte, paure, amarezza. Aveva offerto sostegno a molti, ma raramente lo aveva ricevuto per sé.

Chi lo ha conosciuto oggi ricorda con nostalgia le lunghe conversazioni, le storie che raccontava, le persone che si imparava a conoscere attraverso i suoi occhi e la sua voce.

Sebbene la distanza renda difficile l’omaggio quotidiano, chi gli ha voluto bene spera che mani compassionevoli si prendano cura della sua tomba e di quella di Raffaella a Fidenza, coprendole di fiori.

Un brano del profeta Isaia (capitolo 33, versetti 15-20) viene citato per accompagnare il suo ricordo, come augurio di pace eterna per chi ha camminato nella giustizia ed è stato ferito da troppe ingiustizie in vita: «I tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore, contempleranno un paese sconfinato…».

Adriano Bertinelli è ricordato anche nell’antologia "Racconti emiliani e romagnoli – volume 2", edita da Historica e curata da Stefano Andrini. Chi desidera acquistare l’antologia può rivolgersi direttamente all’editore Francesco Giubilei di Roma.