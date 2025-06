Risanamento non distruttivo: come funziona e perché è la scelta del futuro (La manutenzione del futuro è già realtà)

Una rivoluzione silenziosa ma decisiva è in corso sotto le nostre città: il risanamento non distruttivo delle tubazioni. Una tecnica che coniuga innovazione, sostenibilità e risparmio, già adottata da aziende all’avanguardia come Tecno Dit, Bra Servizi, Fratelli Sartore e Gazzera Impianti. Il risanamento non distruttivo – noto anche come relining – si sta affermando come la risposta tecnologicamente più avanzata ed ecologicamente sostenibile. Il principio è semplice ma rivoluzionario: riparare le tubazioni dall’interno, senza scavi, demolizioni o interruzioni prolungate dei servizi.

Cos’è il risanamento non distruttivo

Questa metodologia permette di rigenerare condotte danneggiate – che si tratti di fognature, impianti idrici civili o reti industriali – senza dover demolire pavimentazioni, strade o strutture edili. Il cuore della tecnologia è una speciale calza flessibile impregnata di resine che, una volta inserita all’interno del tubo e fatta indurire (anche grazie a innovativi sistemi UV-LED), crea una nuova condotta perfettamente aderente a quella esistente. Una soluzione pulita, veloce e durevole.

A guidare questo cambiamento in Italia, e in particolare in Piemonte, sono realtà come Tecno Dit, che vanta oltre trent’anni di esperienza e centinaia di interventi. L’azienda è tra le prime ad aver adottato il relining su larga scala, investendo in ricerca e tecnologie all’avanguardia.

Le Fasi del Relining

Il processo si articola in quattro fasi principali:

1. Videoispezione e Diagnosi

Tutto inizia con una videoispezione ad alta definizione, per individuare con precisione eventuali danni, ostruzioni o perdite. Aziende come Bra Servizi, Fratelli Sartore e Gazzera Impianti si avvalgono di tecnologie di ultima generazione per effettuare diagnosi puntuali, fondamentali per pianificare un intervento mirato ed efficace.

2. Pulizia delle Condotte

Le tubazioni vengono pulite con getti d’acqua ad alta pressione o strumenti meccanici, eliminando incrostazioni, radici e materiali ostruttivi. Questo passaggio è essenziale per garantire l’adesione perfetta della calza durante le fasi successive.

3. Applicazione della Calza e Resine

La calza impregnata di resine viene inserita nella tubazione e posizionata con precisione. Tecno Ditutilizza anche la polimerizzazione con luce UV-LED, una tecnica che riduce drasticamente i tempi di indurimento e aumenta la sicurezza operativa.

4. Indurimento

Una volta posizionata, la calza viene fatta indurire con aria, acqua calda o raggi UV, trasformandosi in un nuovo tubo resistente e duraturo. Una seconda videoispezione certifica la perfetta riuscita dell’intervento e la conformità agli standard di qualità

Perché scegliere il risanamento non distruttivo?

Zero Demolizioni

Nessuna necessità di rompere pavimenti, strade o muri. Il relining è perfetto per ambienti sensibili come condomini, ospedali, stabilimenti produttivi e infrastrutture pubbliche: tutto resta operativo durante l’intervento.

Rapidità e Risparmio

I tempi di lavorazione sono significativamente ridotti rispetto alle tecniche tradizionali. Senza demolizioni, si abbattono anche i costi legati a smaltimenti e ripristini, rendendo l’intervento non solo più veloce, ma anche economicamente conveniente.

Sostenibilità Ambientale

Meno rifiuti, meno mezzi in movimento, meno emissioni: il relining riduce l’impatto ambientale e contribuisce a una gestione più green delle infrastrutture. Bra Servizi, Fratelli Sartore e Gazzera Impianti ne hanno fatto una missione, con soluzioni tecnologiche rispettose del territorio.

Durata e Sicurezza

Il nuovo tubo interno, formato dalla calza indurita, ha una durata certificata. È resistente ad abrasioni e infiltrazioni da radici, assicurando prestazioni elevate anche in contesti industriali complessi.

Flessibilità Operativa

La tecnica si adatta a qualsiasi configurazione: tubi orizzontali, verticali, tratti rettilinei o curvi, anche in spazi angusti o difficili da raggiungere. Un’opportunità concreta per riqualificare anche le reti più problematiche.

Applicazioni e innovazione: eccellenze italiane in prima linea

Tecno Dit: oltre 30 anni di esperienza nel risanamento di reti civili e industriali con un approccio su misura per ogni cliente.

Bra Servizi: si occupa di lavaggio condotte, aspirazione e smaltimento rifiuti su tutto il territorio nazionale per garantire massima precisione e rapidità, sia in contesti civili che industriali.

Fratelli Sartore: integra il relining nei suoi progetti di bioedilizia e riqualificazione urbana.

integra il relining nei suoi progetti di bioedilizia e riqualificazione urbana. Gazzera Impianti: garantisce interventi rapidi e certificati, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni committente, con un servizio orientato all’efficienza e alla qualità.

l risanamento non distruttivo non è solo una tecnologia: è una visione nuova della manutenzione, dove innovazione, tutela ambientale e attenzione ai costi vanno di pari passo:

Intervenire rapidamente e senza disagi

Proteggere il patrimonio edilizio esistente

Ridurre i costi a breve e lungo termine

Sostenere un modello di sviluppo più responsabile

Affidarsi ad aziende certificate e specializzate come Bra Servizi, Tecno Dit, Fratelli Sartore e Gazzera Impianti significa investire in sicurezza, efficienza e qualità. Un passo avanti concreto verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Il futuro della manutenzione scorre sotto i nostri piedi.

