Giubileo dello Sport, a Roma migliaia di atleti da tutto il mondo

Sabato 14 giugno e domenica 15 giugno si celebrerà il Giubileo dello Sport, il ventesimo grande evento giubilare dell’Anno Santo 2025. Arriveranno a Roma per l’evento migliaia di atleti, professionisti e amatori, allenatori e dirigenti di associazioni sportive, insieme ai loro familiari, provenienti da tutto il mondo.

Il programma

L’evento giubilare si aprirà sabato 14 giugno con l’iniziativa del “Villaggio dello Sport” in piazza del Popolo, dalle ore 9.30 fino alle 18.00. La piazza sarà animata fino alle 16.30 dalla “Festa dello Sport”, manifestazione a ingresso libero e gratuito, durante la quale, bambini, ragazzi e adulti potranno sperimentare diversi sport, con dimostrazioni pratiche, e avere informazioni sulle numerose discipline sportive. Il momento di festa, con tanti stand, è promosso e organizzato dal CONI, con la partecipazione delle proprie Federazioni sportive, discipline associate, Enti di promozione e associazioni benemerite. Sarà presente con un proprio stand anche una delegazione dell’A.S.D. “Sport in Vaticano”.

Successivamente, a partire dalle 16.45 sempre in piazza del Popolo, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Lo sport genera speranza”. All’incontro, che avrà come moderatore il giornalista Massimo Proietto, vicedirettore di Rai Sport, interverranno Felipe Massa, pilota di Formula 1 tra i più rappresentativi del motorsport brasiliano, Gordon Hayward, campione del basket NBA, Damiano Tommasi, ex calciatore e sindaco di Verona, Pino Maddaloni, oro olimpico nel judo, Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica, Caterina Banti, oro olimpico nella vela. Tutti si intratterranno in dialogo con il pubblico.

Intorno alle 18.00, dopo un momento di preghiera, i presenti inizieranno il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo arriverà alla Basilica di San Pietro per il passaggio comunitario della Porta Santa, attraversando Via del Corso, Via Tomacelli, Ponte Cavour, Piazza dei Tribunali, Piazza Pia e Via della Conciliazione.

Il Giubileo dello Sport si concluderà domenica 15 giugno alle ore 10.00 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Leone XIV che avrà luogo nella Basilica di San Pietro, e non in Piazza San Pietro come inizialmente previsto, a motivo delle alte temperature attese. L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.