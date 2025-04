Un Bottega Prosecco Bar anche all’aeroporto di Madrid

Bottega prosegue nel suo programma retail con l’apertura di un nuovo Prosecco Bar, il 39° spazio ristorativo, stavolta all’interno dell’area partenze dell’aeroporto di Madrid-Barajas, uno dei maggiori hub del continente in particolare per i collegamenti con l’America Latina. La nuova struttura è stata aperta in collaborazione con Airfoods. I Bottega Prosecco Bar, che assicurano una media d’incassi di circa 1 milione di euro l’anno, sono la rivisitazione in chiave moderna delle antiche osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo o degli stuzzichini al tavolo o al bancone.

Il format Bottega Prosecco Bar è stato lanciato nel 2014 a bordo della nave da crociera Conderella del gruppo Viking che opera nel Mar Baltico. Da allora è stato un susseguirsi di aperture, in special modo negli aeroporti e nei più esclusivi hotel di lusso, da Birmingham (ben 3) a Tokyo, da Dubai a Seul, da Kuala Lampura a Roma, da Istambul a Guernsey, da Muscat in Oman a Venezia tanto citarne alcuni. L’aeroporto di Madrid dispone di 4 terminal e 4 piste con una capacità di accoglienza di 70 milioni di passeggeri l’anno.