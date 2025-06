Spopolamento, Uncem: evitiamo diventi un must. Non alle semplificazioni

Gli ultimi tre quinquenni, quello più lontano da noi dal 2009 al 2013, quello intermedio dal 2014 al 2018, e quello più recente dal 2019 al 2023 (che ci annuncia segnali inattesi), possano essere etichettati - guardandoli dall'Osservatorio della Montagna Uncem - rispettivamente come la "stagione dell'accoglienza", la "stagione del ripiegamento" e la "stagione del risveglio".

Sono questi i punti fermi che domani a Roma, presso l'Università Mercatorum, analizzati nel corso della Presentazione del Rapporto Montagne Italia 2025, realizzato dall'Uncem nell'ambito del Progetto ITALIAE ed edito da Rubbettino.



Il lavoro di 800 pagine, tra numeri, analisi, dati, approfondimenti, è stato curato, con la Fondazione Montagne Italia e Uncem insieme, da Luca Lo Bianco e Marco Bussone, e gli autori - da Giampiero Lupatelli a Nando Pagnoncelli, da Aldo Bonomi a Fabio Renzi, da Antonio Nicoletti a Guido Castelli, sino a Giovanni Vetritto e il Ministro Calderoli - raccontano la montagna che cambia.



"Una montagna cne non è quella dello "spopolamento" - evidenzia il Presidente nazionale Uncem, Marco Bussone - Uncem dice no alle semplificazioni, alle letture senza numeri, ai must buoni per convegni e comizi. E nel Rapporto - con analisi divise in "comunità territoriali", area per area, in tutte le Alpi e gli Appennini. Territori vivi. Dove i numeri sono sorprendenti".

Tra il 2009 e il 2013, le 387 comunità territoriali della montagna italiana vengono uniformemente investite da un flusso di immigrazione di medio-lungo raggio di popolazione straniera che registra l'ingresso "netto" nel territorio montano di oltre 150 mila immigrati. L'ingresso di stranieri è in questa fase ampiamente in grado di compensare il flusso in uscita dal territorio montano che nel complesso interessa oltre 110 mila cittadini italiani.

Negli anni tra il 2014 e il 2018 l'afflusso migratorio di popolazione straniera nelle comunità territoriali della montagna italiana si raffredda significativamente. Il suo apporto totale scende a meno di 60 mila individui, dunque riducendosi praticamente a poco più di un terzo rispetto al periodo precedente. Per converso il flusso in uscita della popolazione di cittadinanza italiana dalla montagna continua rispetto al periodo precedente, registrando un saldo negativo più contenuto, di 67 mila unità.

Negli anni 2022-2023, dopo che la pandemia da Covid-19 è stata arrestata e sconfitta, dobbiamo allora registrare innanzitutto un saldo tra i movimenti della popolazione in ingresso e in uscita dalla montagna che torna a essere positivo e che assume dimensioni assai più significative di quanto non si sia registrato nei momenti migliori del passato. Quasi 100 mila ingressi oltre le uscite, più del 12 per mille della popolazione. Certo, è ancora una ripresa che investe il Paese in modo diseguale: sono 250 su 387, quasi il 65%, le comunità territoriali che si collocano in territorio positivo; di queste 136 lo fanno con valori decisamente significativi che vanno oltre il 20 per mille. Questa disomogeneità segna per di più una frattura rilevante tra le regioni del nord e del centro, tutte sistematicamente con apporti migratori positivi, e quelle del sud dove il segno meno, pur circoscritto e non generalizzato, appare ancora con una certa frequenza. La discontinuità più forte con il passato è tuttavia determinata dalla composizione del flusso migratorio riguardo alla cittadinanza, rispettivamente italiana e straniera. Non solo la popolazione italiana della montagna presenta - ed è una novità assoluta - un saldo positivo tra ingressi e uscite, ma questo, forte di quasi 64 mila unità, sopravanza nettamente quello della popolazione di cittadinanza straniera che con meno di 36 mila unità si riduce ulteriormente (quasi si dimezza) rispetto ai valori del quinquennio precedente, portando in evidenza la tendenza ormai presente in tutto il Paese a una progressiva riduzione dell'interesse verso l'Italia da parte dei flussi migratori di lungo raggio.



I principali numeri del Rapporto, sulla demografia nella Montagna



I comuni classificati come totalmente montani sono 3471 (il 43,4% del totale dei comuni italiani) e ospitano una popolazione di 8.900.529 abitanti (il 14,7% della popolazione nazionale) su una superficie di 147.531,8 km2 (il 48,8% dell'estensione del territorio nazionale) con una densità di 60,3 abitanti/km2 (rispetto a un valore medio nazionale di 200,8). La densità insediativa dei 3471 comuni classificati montani è, nella media, di 60,3 abitanti al km2. contro una media nazionale di 200,1 abitanti al km2.



Nel periodo 2009-2013, gli anni della Grande Recessione, 216 Comunità territoriali della Montagna, più della metà, presentano un saldo migratorio positivo; sono prevalentemente nelle regioni centro-settentrionali del Paese

ALPI +6,4 APPENNINI -0,1 MONTAGNA +1,1

Gli stranieri rappresentano la componente determinante di questo nuovo apporto migratorio, distribuendosi uniformemente in tutto il territorio montano del Paese con un apporto complessivo che nel quinquennio supera le 150mila unità

ALPI +246,6 APPENNINI +407,5 MONTAGNA +378,9

Opposta la dinamica della popolazione di nazionalità italiana che è negativa per oltre 300 delle 387 comunità territoriali della Montagna con una fuoriuscita di oltre 100mila unità particolarmente accentuata nelle regioni del Mezzogiorno

ALPI -9,1 APPENNINI -19,4 MONTAGNA - 16,2

Nel periodo 2014-2018 lo scambio tra la montagna e il resto del mondo si attenua e il sdaldo diviene moderatamente negativo (-10mila unità); resta la differenza tra Nord (saldo positivo) e Sud (saldo negativo)

ALPI -0,7 APPENNINI -8,1 MONTAGNA -6,3

Si riduce anche (ma in misura minore) l'esodo dalla montagna della popolazione italiana e si estendono (al Nord) le aree (91) con un saldo positivo

ALPI -6,3 APPENNINI -15,4 MONTAGNA -13,0

Negli anni più recenti (2019-2023) cresce l'estensione delle Comunità della Montagna che registrano un saldo migratorio positivo (246 su 387) e di quelle nelle quali il saldo è molto positivo (>2%): sono 132 nelle Alpi occidentali e nell'Appennino settentrionale.

ALPI +19,6 APPENNINI +7,0 MONTAGNA +9,1

L'incidenza degli stranieri sul saldo migratorio della montagna è sempre più modesta (35mila persone, poco più di un terzo del totale) ed è rilevante ormai solo per le aree del Sud.

ALPI +51,2 APPENNINI +92,9 MONTAGNA + 83,9

Si capovolge il segno del movimento migratorio degli italiani che porta in montagna oltre 60mila unità, per 114 Comunità Territoriali, quasi tutte al nord, l'apporto supera il 2% della popolazione

ALPI +17,3 APPENNINI +1,2 MONTAGNA +9,1