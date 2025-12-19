Displasia dell'Anca nel Cane: Come Riconoscerla e Come Trattarla

La displasia dell'anca è una malattia del cane piuttosto comune e purtroppo a volte molto sottovalutata. Questa patologia articolare si sviluppa durante l’accrescimento del cane, provocando uno sviluppo anomalo dell’articolazione dell’anca. L'importanza di identificare e affrontare tempestivamente questo disturbo risiede nel fatto che se trascurato, può causare dolore cronico e una riduzione della qualità di vita del tuo amico a quattro zampe.

Vediamo insieme come riconoscere la displasia dell’anca nel cane e quali sono le possibili soluzioni per affrontare tale problema.

La disseminata presenza di questa patologia in razze di cani di taglia medio-grande, sia di razza pura che meticci, è principalmente dovuta a un fattore ereditario. Tuttavia, la displasia è influenzata anche da fattori ambientali quali l’alimentazione e l’attività fisica. Ad esempio, un’obesità del cane può peggiorare la situazione, rendendo ancora più dolorosa l'articolazione malata. Allo stesso modo, sia l'assenza di tono muscolare per carenza di attività fisica che un'attività fisica eccessiva possono ledere l'articolazione dell'anca.

Ma cosa succede concretamente quando un cane con displasia ha da affrontare questa patologia? Bene, nei cani affetti da displasia dell'anca si verifica una perdita di combinazione tra la cavità dell'anca e la testa del femore. Questa incongruenza comporta un funzionamento anomalo dell'articolazione. Via via che l'incongruenza persiste, si sviluppa lo sfregamento tra le superfici coinvolte, causando l'erosione della cartilagine e una modifica dei profili delle ossa coinvolte.

A fronte di queste considerazioni, diventa fondamentale fare fare al tuo amico peloso dei controlli periodici ed eventualmente intervenire per ridurre al minimo il dolore e migliorare la sua qualità di vita. Ricorda: il tuo cane conta su di te per mantenere al meglio la sua salute!















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.