Cresce l'interesse attorno ai prodotti Myluna

Un significativo + 20% è stato registrato da Compagnia delle Indie, uno dei più conosciuti brand di fragranze e prodotti per la cura delle persona, nei primi cinque mesi di quest’anno, contribuendo non poco alla crescita di Myluna, azienda che produce anche con il marchio Lady Venezia e commercializza Liabel ad uso casa. Per Compagnia delle Indie si tratta di un ulteriore ampliamento nelle vendite (anche all’estero) a conferma che il brand non è solo un viaggio attraverso profumati mondi paralleli, con le sue collezioni esclusive che vanno dai profumi alla doccia schiuma, dal bagno schiuma profumato alla crema fluida idratante e burri corpo nutrienti.

“Compagnia delle Indie”, dice Pino Callipari, Ceo di Myluna, “porta in un virtuale viaggio verso nuovi, profumati mondi, sulle tracce di nuove rotte. Attraverso un costante lavoro di ricerca e affinamento della gamma di prodotti riusciamo a coniugare qualità, affidabilità e convenienza privilegiando materie prime e risorse delnostro territorio in un ottica di promozione del Made in Italy. La crescita di Compagnia delle Indie ci permetterà di allargare anche le quote estero dove stiamo investendo molto, allargando la nostra presenza in ERuropa, in Medio Oriente e in parte dell’Asia. Oggi esportiamo in 20 Paesi ma pensiamo di arrivare presto a 30”.