Alimentazione naturale per cani: l'importanza di ingredienti di qualità

Difatti, non è una banalità sostenere che una nutrizione adeguata influisca direttamente sulla digestione, sull'energia e sulla longevità dei nostri animali domestici. A questo si aggiunge una scelta oculata di alimenti con pochi ingredienti, di alta qualità e di origine controllata, come promette Gemon per cani, il quale offre una gamma di prodotti formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei nostri amici a quattro zampe.

Ingredienti selezionati con cura garantiscono che i cani ricevano le sostanze nutritive essenziali senza aggiungere degli additivi nocivi. Nondimeno, una dieta sana promuove una digestione ottimale, riducendo il rischio di disturbi gastrointestinali. Ma soprattutto, un piano alimentare equilibrato fornisce l'energia necessaria per le attività quotidiane, contribuendo al benessere generale del cane. In questo modo, si può prolungare la vita del nostro fedele compagno, assicurandogli anni di salute e di felicità in nostra compagnia.

Gemon: ingredienti di qualità con materie prime selezionate

Come abbiamo già anticipato, la scelta di materie prime selezionate ha un impatto significativo sulla salute del cane. Ingredienti come carne fresca, verdure fresche non trattate e l'assenza di conservanti artificiali sono elementi determinanti nel garantire una dieta bilanciata e nutriente. D’altronde non vogliamo pagare un prezzo alto per avere un basso contenuto nutritivo, neanche per il nostro cane.

Perciò, gli ingredienti sicuri migliorano la qualità del cibo, il gusto e contribuiscono al benessere generale dell'animale, sostenendo un sistema immunitario sano, volto a favorire oltremodo una buona digestione. Tra le soluzioni oggi disponibili sul mercato, le più appetibili sono le formulazioni Gemon, le quali si distinguono per l’attenzione alla qualità dei principi nutritivi. Ogni ricetta è pensata per rispondere alle esigenze nutrizionali dei diversi stadi di vita del cane, assicurando che ogni animale riceva il giusto apporto di elementi.

Incorporando ingredienti freschi e naturali, Gemon si impegna a offrire alimenti che supportano la vitalità e la salute a lungo termine del nostro amico a quattro zampe. E a consigliare la sua linea di prodotti sono anche i professionisti. Non a caso, è sempre utile chiedere il parere del nostro veterinario di fiducia, poiché ci indirizza verso le formulazioni più adatte alle esigenze mediche del nostro cane.

A differenza di molti prodotti sul mercato, Gemon evita l'uso di additivi artificiali e sottoprodotti, ponendo l'accento su ricette formulate con criterio. Questa attenzione alla selezione degli ingredienti è in linea con altri marchi che adottano un approccio nutrizionale simile, come alcuni produttori di cibo biologico per animali.

È importante notare che, mentre Gemon si concentra su ingredienti naturali, anche altre aziende stanno seguendo questa tendenza, promuovendo la trasparenza e la qualità. Tuttavia, Gemon si distingue per la sua ricerca continua di innovazione e miglioramento nei processi produttivi, dimostrandosi un pioniere nei confronti del crescente interesse verso prodotti naturali e sostenibili nel settore del pet food.

Etichetta e INCI: come si leggono?

Le informazioni riportate sull’etichetta forniscono delle indicazioni preziose sulla natura e la qualità del prodotto. Per esempio, un termine comune che si può incontrare è "carne disidratata". Ciò significa che l'umidità è stata rimossa dalla carne, rendendola più concentrata in nutrienti, ma è importante verificare che provenga da fonti di alta qualità e che la carne sia di origine protetta.

Invece, la presenza di "sottoprodotti" desta preoccupazione. Ma cosa sono? Si tratta di derivati della lavorazione delle carni che non rientrano nelle parti più nobili. Ma è difficile comprendere quali sottoprodotti siano inclusi e se sono adatti al consumo. Perciò, nel caso li contengano meglio starne alla larga.

Gli additivi alimentari, come i conservanti o i coloranti, vengono utilizzati per migliorare la durata e l’aspetto del prodotto. Devono trovarsi alla fine della lista, così vuol dire che sono presenti in minima quantità.

La lista degli ingredienti si trova nell'INCI, l’acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, che fornisce un elenco standardizzato degli ingredienti. Quelli elencati per primi sono presenti in maggiore quantità e poi si va in decrescendo.

Familiarizzare con i termini tecnici e le loro implicazioni può fare la differenza nella scelta di prodotti alimentari più naturali per il nostro amico a quattro zampe. In tal senso, sul web si trovano piattaforme che rivelano il valore di ciascun ingrediente. Oppure, in caso di incertezza, si può contattare il produttore o chiedere delucidazioni al veterinario di fiducia.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.