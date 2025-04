La viabilità in Valle d'Aosta post maltempo

Proseguono sulle strade regionali le attività per la messa in sicurezza della viabilità dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione il 16 e il 17 aprile scorsi, coinvolgendo la quasi totalità delle 44 strade regionali e creando numerosi e diffusi dissesti che, solo grazie al pronto intervento del personale delle strutture regionali a vario titolo impegnate nelle attività di emergenza, ha consentito di evitare danni agli utenti stradali.

“Nella giornata del 17 aprile – ricorda l’Assessore Davide Sapinet - risultavano chiuse 21 strade regionali, alcune completamente e altre a tratti, a causa di danni e crolli che sono proseguiti anche nelle giornate e nelle notti successive. La percorribilità lungo la rete viaria regionale è ora in corso di progressivo ripristino grazie all’importante lavoro del personale delle strutture che si sono occupate dell’emergenza, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, professionisti e volontari, in collaborazione con le amministrazioni comunali e i volontari presenti sul territorio regionale.”

Permangono ancora alcune chiusure e limitazioni in corrispondenza dei dissesti di maggiore rilevanza, sui quali sono comunque in corso i necessari interventi e approfondimenti. Restano quindi in vigore le seguenti limitazioni:

- SR 17 di Roisan, chiusa dal km 7+000 al km 8+530

- SR 18 di Pila, chiusa dal km 11+000 fino all’incrocio con la SR 40 di Les Fleurs

- SR 26 di Cerellaz, chiusa dal km 7+200 al km 9+480

- SR 29 di Doues, chiusa dal km 3+200 al km. 3+500

- SR 30 di Ollomont chiusa dalla serata di ieri dal km 0+000 al km 0+500; sono in corso appositi sopralluoghi

- SR 31 di Allein, chiusa dal km 0+000 al km 2+000

- SR 41 dei Salassi, chiusa dal km 17+000 al km 19+000

- SR 42 del colle di San Pantaleone aperta con senso unico alternato e limitazione al transito dei veicoli di massa superiore ai 35 q. al km 1+400.

- SR 47 di Cogne aperta al traffico nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nelle giornate del 24 e 25 aprile con impianto semaforico e movieri dal km 12+700 al km 12+900, dalle ore 21.00 del 25 aprile la strada sarà riaperta senza limitazioni.

“Anche in questa occasione l’attività dei tecnici, dei cantonieri, dei capi cantonieri e degli autisti della struttura regionale competente in materia di viabilità è stata fondamentale per gestire e coordinare gli innumerevoli interventi sulla rete viaria regionale – conclude l’Assessore Sapinet – permettendoci in considerazione della gravità degli eventi di riaprire velocemente diverse tratte, ponendo ovviamente in primo piano gli aspetti della sicurezza degli utenti. Un personale che ringraziamo e che vogliamo sempre più professionalizzare e formare anche in relazione a queste gestioni emergenziali.