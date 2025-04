VANGELO DI PASQUA: La notte ha ceduto il passo alla luce. Il sepolcro si è aperto

Cristo è risorto! La Veglia di Pasqua ci ha fatto attraversare le tenebre con la fiamma del cero acceso, ci ha fatto ascoltare la storia della salvezza, ci ha immersi in acque di vita nuova. E ora… è il giorno senza tramonto.

Pasqua è la festa della speranza che non delude.

La pietra è rotolata, non solo da un sepolcro, ma da tutte le nostre paure, dai nostri scoraggiamenti, dalle nostre notti.

Nel cuore del Giubileo della Speranza, la Risurrezione ci dice che la morte non ha l’ultima parola.

Che ogni croce portata nell’amore può diventare via di luce.

Che anche nei deserti più aridi può rinascere la vita.

Il Risorto non va cercato nel passato, né tra le cose morte.

Ci precede nelle Galilee d ogni giorno, dove ci chiama a vivere da risorti: seminatori di luce, portatori di speranza, testimoni di un amore più forte di tutto.

Pasqua è l’inizio di una nuova creazione.

Non finisce qui. Comincia qui.