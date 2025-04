L’eco nel silenzio: appunti anonimi da una Valle che bisbiglia

C’è una brezza strana che attraversa i corridoi della Valle. Soffia discreta, come una voce trattenuta dietro una porta chiusa, come una lettera lasciata sotto la soglia. Una di quelle senza firma, ma con l’inchiostro carico di dettagli che puzzano di verità, o almeno di un certo disincanto.

Nei piani alti di una delle aziende più strategiche del territorio – quella che muove l’acqua e con essa milioni – gira voce che non tutto scorra limpido come dovrebbe. L’azienda è pubblica, ma certi movimenti sembrano più degni di una saga finanziaria che di una gestione trasparente.

Si parla di assunzioni chirurgiche, con concorsi scritti quasi come abiti su misura: uno per la consorte di un nome noto della politica locale, ad esempio. Si mormora anche di promozioni lampo, arrivate con benefit che farebbero arrossire un dirigente di multinazionale: auto, uffici ridisegnati da archistar, con ristrutturazioni da decine di migliaia di euro per adeguamento posti di lavoro.

E poi c'è quella storia che sembra uscita da un romanzo di spionaggio: un impiegato, sostenuto politicamente, che in breve scala le gerarchie per diventare l’assistente personale di un manager, ufficialmente per aiutarlo… ufficiosamente per controllarlo.

Non mancano nemmeno gli investimenti opachi: acquisizioni milionarie di società che, una volta aperte come scatole cinesi, si rivelano vuote. E il vero colpo di scena: quote societarie acquistate da CVA per oltre 9 milioni, due anni dopo che un manager ne aveva cedute – guarda caso – per una cifra molto minore. Coincidenze? Forse. O forse no.

Dietro queste righe, che circolano come fossero un sussurro carbonaro, c’è molto più di un elenco di accuse. Infatti descrive un sistema che si autoalimenta, dove le sponsorizzazioni, le assicurazioni dorate, gli aumenti agli amici degli amici e le auto di rappresentanza sopra i 100.000 euro non sono eccezioni ma regola.

I dipendenti lo sanno. Lo dicono a bassa voce. Ma non parlano. E come potrebbero? Il silenzio, qui, è la valuta più sicura.

Intanto, in vista delle elezioni di settembre, certi meccanismi fanno rumore anche senza fare un suono. E forse qualcuno spera che resti tutto nel cassetto. Ma la Valle, quella vera, quella che corre tra i monti e nei bar del pomeriggio, ha orecchie. E quando una lettera anonima inizia a girare, vuol dire che qualcosa si è già rotto.

E chissà, magari stavolta, il silenzio non basterà. Qualcuno chiarirà?