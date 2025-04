Confidi Centro Nord rafforza i legami con la Valle d’Aosta; due giorni di incontri per sostenere le imprese

I vertici di Confidi Centro Nord sono stati protagonisti di una visita istituzionale in Valle d’Aosta, articolata in due intense giornate di incontri, lunedì 7 e martedì 8 aprile 2025. La trasferta ha visto la partecipazione del Presidente Pietro Carboni e della Direttrice Generale Silvia Puliti, accompagnati dal Vicepresidente Vicario Filippo Gérard e dal responsabile dell’Area Territoriale Valle d’Aosta Giorgio Mafrica. Obiettivo principale della missione: rafforzare la rete di relazioni con le istituzioni locali, i partner finanziari e le associazioni di categoria, oltre a presentare le nuove iniziative che saranno presto a disposizione degli associati.

«Questa visita ci ha permesso di avere una visione d’insieme del tessuto economico valdostano», ha dichiarato il Presidente Pietro Carboni. «È stato fondamentale incontrare di persona i principali attori del mondo del credito e del sistema produttivo locale. La nostra forza è la vicinanza alle imprese: per questo crediamo nella costruzione di relazioni dirette e continuative con il territorio».

Incontro con Finaosta

Nel pomeriggio di lunedì 7 aprile si è svolto il primo appuntamento ufficiale, con l’incontro presso la sede di Finaosta Spa. Qui, i rappresentanti di Confidi Centro Nord hanno dialogato con il Presidente Marco Linty, il Direttore Generale Mattia Sisto e il Responsabile dell’area istruttorie credito Giuliano Corselli. Il confronto ha posto le basi per un rafforzamento della collaborazione tra i due enti, con uno scambio di vedute su strumenti, criticità e prospettive legate all’accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese del territorio.

«Abbiamo avuto un confronto aperto e costruttivo su tematiche cruciali per il nostro sistema economico», hanno dichiarato il Presidente Linty e il Direttore Sisto. «La sinergia con Confidi Centro Nord ci consente di costruire strumenti più efficaci per sostenere l’economia reale, soprattutto in un contesto di incertezza come quello attuale. Ci auguriamo che da questo dialogo possano nascere progetti concreti a beneficio dell’intero tessuto produttivo valdostano».

A seguire, la delegazione si è recata presso la sede di Adava-Federalberghi Valle d’Aosta, dove ha avuto luogo l’incontro con il Presidente Luigi Fosson. All’appuntamento ha preso parte anche Matteo Zanetti, Presidente del Comitato Esecutivo e membro del Consiglio Direttivo di Adava. L’incontro si è concluso con la firma di un nuovo accordo di collaborazione volto a offrire al settore turistico-ricettivo soluzioni operative ottimizzate, a sostegno di scelte strategiche per la crescita e lo sviluppo delle imprese.

«Confidi è da sempre un punto di riferimento per gli albergatori valdostani», ha sottolineato Filippo Gérard, Vicepresidente Vicario. «Quest’accordo, firmato nel segno della continuità, vuole essere un supporto concreto agli investimenti delle aziende del settore turistico, ma anche degli altri comparti. Mettiamo a disposizione risorse umane qualificate e condizioni vantaggiose per accompagnare lo sviluppo delle imprese».

La giornata successiva, martedì 8 aprile, si è aperta con la visita a Palazzo Regionale, dove i vertici di Confidi Centro Nord sono stati ricevuti dal Presidente della Regione Renzo Testolin, dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy e dall’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques. L’incontro ha permesso di approfondire il ruolo dell’Amministrazione regionale nel supporto all’economia locale, in particolare attraverso i contributi in conto/interesse previsti dalla L.R. 21/2011.

«È stato un incontro molto positivo che ha confermato la bontà della collaborazione avviata con Confidi Centro Nord», ha dichiarato il Presidente Testolin. «Siamo convinti che i confidi rappresentino uno strumento indispensabile per sostenere le imprese, e la Regione continuerà a fare la sua parte in questo percorso condiviso».

Incontro in Regione

La serie di incontri si è conclusa con un confronto con i rappresentanti degli istituti di credito convenzionati operanti sul territorio regionale. Anche in questa occasione, l’attenzione si è concentrata sulle opportunità che la collaborazione tra sistema bancario e Confidi può offrire alle imprese, soprattutto in una fase economica che richiede strumenti sempre più rapidi, flessibili e su misura.

La visita della delegazione ha rappresentato un’importante occasione non solo per consolidare i rapporti istituzionali e territoriali, ma anche per illustrare in anteprima le principali novità legate ai prodotti e alle garanzie che Confidi Centro Nord si appresta a lanciare, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e accompagnare con maggiore efficacia lo sviluppo del tessuto imprenditoriale valdostano. «Presenteremo nei prossimi giorni le nuove soluzioni studiate per dare risposte ancora più tempestive e mirate alle esigenze delle aziende», ha concluso la Direttrice Silvia Puliti. «Il nostro impegno è fare in modo che ogni imprenditore possa contare su un partner solido e competente, capace di accompagnarlo nelle sfide del presente e nelle opportunità del futuro».