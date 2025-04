Rafforzata la collaborazione tra ADAVA e Confidi Centro Nord

Il Presidente di ADAVA Luigi Fosson e il Presidente di Confidi Centro Nord Pietro Carboni hanno siglato ieri un importante accordo di collaborazione, finalizzato a offrire alle imprese del settore turistico-ricettivo valdostano soluzioni e strumenti sempre più efficienti in ambito finanziario, a supporto delle scelte di crescita imprenditoriale.

ADAVA è l’associazione maggiormente rappresentativa, a livello regionale, del settore turistico-alberghiero e rappresenta oggi quasi 900 imprese attive sul territorio. La maggior parte di queste è costituita da strutture alberghiere tradizionali, ma da tempo fanno parte della stessa famiglia anche le strutture ricettive extralberghiere, quali chambres d’hôtes, bed & breakfast, campeggi e villaggi turistici, rifugi alpini, case e appartamenti per vacanze, agriturismi, case per ferie, ostelli, ecc.

Confidi Centro Nord è un punto di riferimento nel settore del credito e dell'assistenza alle imprese valdostane, favorendo l’accesso al credito bancario e parabancario attraverso il rilascio di garanzie a prima richiesta nei confronti di banche e istituti convenzionati. Rilascia, inoltre, fideiussioni per forniture, partecipazione a gare e appalti, locazioni commerciali, anticipazioni di contributi pubblici e Gestor. Confidi è oggi in grado di offrire direttamente prestiti ai propri soci, senza ricorrere agli istituti di credito, con tempi di erogazione estremamente rapidi.

“L’obiettivo dell’accordo – sottolinea il Presidente di ADAVA Luigi Fosson – oltre a garantire le migliori condizioni di accesso al credito per le imprese aderenti alla nostra organizzazione, è quello di individuare un partner completo e affidabile, che possa affiancare i nostri imprenditori in ogni fase della vita aziendale, individuando soluzioni finanziarie sostenibili e supportando gli investimenti e i progetti finalizzati ad elevare il livello qualitativo dell’accoglienza nella nostra regione.”

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con ADAVA – dichiarano il Presidente Pietro Carboni e il Vicepresidente Vicario di Confidi Centro Nord Filippo Gérard – perché siamo certi che ci consentirà di consolidare e far evolvere ulteriormente un percorso di crescita e collaborazione avviato da molti anni. L’obiettivo condiviso è offrire un servizio su misura per ciascun imprenditore associato, seguendolo in ogni sua esigenza, puntando sulla personalizzazione, comprendendo le specificità di ciascuna realtà e garantendo una presenza costante, professionale e di qualità.”

Le imprese interessate ad approfondire i termini dell’accordo possono rivolgersi alla Segreteria di ADAVA (tel. 0165.44008 – email info@adava.it), che provvederà a fissare un appuntamento presso la sede associativa o direttamente in azienda con il referente di Confidi per le strutture ricettive.