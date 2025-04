Almanach de dimanche 6 avril saint Célestin

Non vi sforzate di vincere le vostre tentazioni perché questo sforzo le fortificherebbe; disprezzatele e non vi ci trattenete sopra; rappresentate nelle vostre immaginazioni Gesù Cristo crocifisso tra le vostre braccia e sopra i vostri petti, e dite baciando più volte il suo costato: Ecco la mia speranza, ecco la viva sorgente della mia felicità! io vi terrò stretto, o mio Gesù, e non vi lascerò finché non mi abbiate posto in luogo di sicurezza. (san Pio da Pietrelcina)

TEMPO DI QUARESIMA: La Quaresima è un tempo di preparazione spirituale per la Pasqua, un cammino di penitenza e rinnovamento in cui i cattolici sono chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la riflessione e l’amore verso il prossimo. In questo periodo di 40 giorni, la Chiesa invita a seguire l’esempio di Gesù nel deserto, praticando il digiuno, la carità e la preghiera per avvicinarsi di più a Dio.

Precetti per i Cattolici durante la Quaresima:

Preghiera: Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio.

Digiuno: Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima.

Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima. Elemosina: Impegnarsi in atti di carità, offrendo aiuto ai bisognosi e mettendo in pratica l’amore verso il prossimo.

La Chiesa celebra Sant' Urbano Abate

Abate di Santiago di Peñalba tra i secoli IX e X. Le sue origini e la sua giovinezza restano avvolte nel mistero, rivelandoci solo il suo ingresso nel monastero di Ageo o Ayoó e la sua successiva partecipazione, nell'895, al fianco di San Gennadio, alla restaurazione del monastero di San Pedro de Montes. La sua nomina ad abate di Santiago di Peñalba nel 912, dopo la fondazione del monastero da parte di San Gennadio, segna l'inizio di un periodo di feconda guida per la comunità monastica, durato fino al 937. Il profondo legame tra i due santi è testimoniato dalla scelta di Sant'Urbano di seppellire San Gennadio all'interno del monastero dopo la sua morte nel 936. Le spoglie di Sant'Urbano stesso riposarono nella stessa chiesa di Peñalba fino al 1603, quando la duchessa d'Alba María de Toledo le trasferì nel convento domenicano di Villafranca del Bierzo. Nel 1621, le reliquie di Sant'Urbano furono restituite alla cattedrale di Astorga, dove ancora oggi si trovano.

"Aprile è il mese della speranza, perché la primavera ci ricorda che la vita può sempre rinascere, anche dopo i momenti di difficoltà.". (Papa Francesco)

