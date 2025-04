L’intera comunità di San Secondo (To), la Val Chisone e le zone limitrofe piangono la prematura e improvvisa scomparsa di Fabrizio Gallea, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto. A soli sessantacinque anni, Fabrizio ha concluso il suo laborioso cammino terreno, ma il suo ricordo rimarrà vivo nelle menti di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

Fabrizio è stato una figura di riferimento per molti, pilastro portante di una grande famiglia di commercianti storici. La sua vita è stata improntata a valori profondi, tra cui una fede cattolica che ha sempre vissuto con dedizione. Un uomo che incarnava l’unità, la sincerità e una forte attività sociale, che ha contribuito a mantenere vivi i legami di una comunità coesa e laboriosa.

Nel corso degli anni, si è distinto per il suo impegno nel settore alimentare, e successivamente, ha dedicato la sua vita alla gestione di un’edicola tabaccheria nel centro del paese, un’attività che ha svolto con passione e dedizione. Era sempre pronto ad accogliere con un sorriso e una parola gentile i suoi clienti, che considerava più come amici che come semplici interlocutori. Il suo spirito di servizio e la sua disponibilità erano evidenti a chiunque entrasse nel suo negozio.

Fabrizio era anche un grande amante dello sport, dei viaggi e della buona tavola. Il suo amore per la vita e la sua curiosità lo portavano a scoprire nuovi orizzonti, a godere delle piccole gioie quotidiane e a condividere questi piaceri con la sua famiglia e i suoi amici.

Chi lo ha conosciuto lo ricorderà sempre come un uomo intelligente, corretto e puntuale, che sapeva trovare il giusto equilibrio tra la serietà e la leggerezza della vita. Un fratello, un marito, un padre e un nonno esemplare, sempre pronto ad offrire il suo sostegno, il suo affetto e la sua saggezza. La sua presenza nella comunità lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma il suo esempio di vita continuerà a ispirare tutti coloro che lo hanno amato e rispettato.