Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Grand-Pollein

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che, per consentire i lavori di posa di cavi elettrici sotterranei, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 35 di Grand-Pollein, nel Comune di Brissogne, località Volget, tra il km 3+200 e il km 4+395, dalle ore 7.30 di martedì 1 aprile alle ore 19.00 di venerdì 4 luglio 2025, impianto attivo 24 ore su 24. La cantierizzazione della tratta sarà effettuata per settori non superiori a 120 metri (MAP).