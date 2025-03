Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Saint-Marcel, Brissogne, Grand-Pollein, Colle d’Arpy, Les Fleurs e Cogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per consentire i lavori di posa in opera di condutture del gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 14 di Saint-Marcel, nel Comune di Saint-Marcel, tra il km 0+249 e il km 0+535 (località Lillaz), da mercoledì 2 aprile a venerdì 23 maggio 2025, impianto attivo 24 ore su 24 (MAP).

- per consentire l’esecuzione dei ripristini definitivi correlati all’estensione della rete gas per conto di Italgas S.p.A., è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 15 di Brissogne, nel Comune di Brissogne, tra il km 0+150 (ponte sulla Dora) e il km 0+710 (settore in prossimità del campo sportivo di Brissogne), dalle ore 8.00 di lunedì 31 marzo alle ore 18.00 di mercoledì 30 aprile 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP).

- per consentire l’esecuzione dei ripristini definitivi correlati all’estensione della rete gas per conto di Italgas S.p.A., è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 35 di Grand-Pollein, nel Comune di Brissogne, tra il km 3+850 (località Chez-les-Volgets) e il km 5+320 (settore in prossimità del ponte sul torrente Les Laures), dalle ore 8.00 di lunedì 31 marzo alle ore 18.00 di mercoledì 30 aprile 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP)

- per consentire i lavori di posa di cavidotti e allacciamento alla centrale idroelettrica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 39 del Colle d’Arpy, nel Comune di Morgex, tra il km 5+805 e il km 5+950 (località Jaccod-Kirriaz), dalle ore 8.00 di martedì 1° aprile alle ore 17.00 di venerdì 2 maggio 2025, impianto attivo 24 ore su 24 (MAP)

- per consentire interventi di posa di fibra ottica per conto di Open Fiber S.p.A., è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 40 di Les Fleurs, nel Comune di Gressan, tra il km 0+000 e il km 0+200 (frazione La Cort), dalle ore 7.00 di martedì 1° aprile alle ore 17.00 di venerdì 4 aprile 2025, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (MAP)

- per consentire il prosieguo dei lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 47 di Cogne, nel Comune di Cogne, tra il km 15+800 e il km 16+800 (rettilineo galleria Lexert), dalle ore 7.00 di lunedì 31 marzo alle ore 18.00 di venerdì 30 maggio 2025, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (MAP)