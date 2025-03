Dramma sfiorato a Pila

Un pomeriggio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è risolto, fortunatamente, con un epilogo decisamente meno drammatico. È accaduto oggi a Pila, località sciistica di Gressan, dove il Soccorso Alpino Valdostano (SAV) è intervenuto tempestivamente per una valanga che ha coinvolto un turista belga.

L'incidente si è verificato poco prima delle 17.00, in una zona fuori dalle piste tracciate. Il distacco della neve ha preso di sorpresa lo sciatore, che è stato travolto dalla massa nevosa. Fortunatamente, però, il suo destino è stato più benevolo di quanto inizialmente si temesse: lo sciatore, pur essendo stato coinvolto, non è stato sepolto dalla neve e ha potuto respirare un po' di sollievo, seppur in uno stato di shock.

Il tempestivo intervento del Soccorso Alpino Valdostano ha visto l’azione coordinata di numerosi soccorritori, tra cui il personale specializzato della Pila Spa di soccorso piste e la Polizia di Stato. Un'operazione che, pur nella drammaticità della situazione, ha dimostrato la preparazione e la rapidità delle squadre di soccorso, che hanno prontamente recuperato lo sciatore coinvolto e lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi: il giovane belga, pur sotto shock, ha subito ferite lievi e non risulta in pericolo di vita. Un esito che, nonostante il rischio iniziale, fa tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che sono intervenuti sul posto.

Questo episodio, sebbene si sia concluso con un “miracoloso” salvataggio, serve a ricordare ancora una volta l’importanza della prudenza in montagna. Le condizioni di sicurezza non devono mai essere sottovalutate, soprattutto quando si sceglie di sciare fuori dalle piste tracciate. Il Soccorso Alpino, in situazioni come questa, è un angelo custode pronto a intervenire in ogni momento, per garantire la sicurezza di tutti.

L'episodio di oggi testimonia non solo la prontezza degli operatori, ma anche la solidità di un sistema di soccorso che si è dimostrato all’altezza della situazione. Per lo sciatore coinvolto, la fortuna ha fatto la sua parte, ma è il lavoro di squadra dei soccorritori a cui va il merito di aver evitato che il dramma si trasformasse in una tragedia.