Noir, Rouge, Bleu

Quando la politica valdostana si tinge di nero, rosso e azzurro, è sempre un po' come quando metti insieme il caffè con la panna: non si sa mai se alla fine risulterà un mix interessante o una bevanda indigesta. Ma, al di là dei toni cromatici, la vera questione su cui si concentrano gli animi in Valle d’Aosta, è quella del referendum sulla legge elettorale che introduce le tre preferenze. La domanda è: “Chi raccoglierà le firme e chi farà finta di non vederle?”. Valle d'Aosta Aperta" dice un secco "no" al referendum sulla legge elettorale e non ha intenzione di raccogliere firme per cambiarla.

"Non raccoglieremo le firme, combattiamo per la doppia preferenza di genere", ribadiscono, mettendo un paletto in chiaro: la loro battaglia è quella di garantire parità di genere nelle scelte politiche, più che un aumento delle preferenze. Un’opposizione, quella di Valle d'Aosta Aperta, che si fa sentire senza mezzi termini, dichiarando con forza che il vero tema da affrontare non è il numero di preferenze, ma l'equilibrio tra uomini e donne nelle istituzioni.

Una posizione che, in un certo senso, suona come un invito a cambiare davvero la politica valdostana, ma senza cedere alla tentazione di scendere a compromessi su una legge che, a loro avviso, non ha risolto i problemi di fondo." In un angolo della scena politica troviamo i soliti “fedelissimi” della legge che, con un sorriso da politico navigato, difendono l’idea di un sistema che possa magari regalare più preferenze ma meno cambiamenti. L’Union Valdôtaine (Uv), il Partito Democratico (Pd), Pour l’Autonomie e Stella Alpina, ovviamente, non si metteranno mai a raccogliere firme per un referendum che minaccia di stravolgere quella che, a loro avviso, è già una legge perfetta. Dopo tutto, perché cambiare quando si è già a posto con sé stessi?.

Nel frattempo, però, c’è chi ci ride su e chi si prepara a raccogliere le firme con l’entusiasmo di un bambino a Natale: Forza Italia, per esempio, non ha dubbi. "Non grazie, i valdostani vogliono tre preferenze", dichiarano, facendo eco alle parole di chi, forse, si è dimenticato di quante preferenze davvero vorrebbero i valdostani. Ma comunque, meglio tre che una, no? Ecco che arriva la Lega, pronta a raccogliere le firme con la determinazione di chi non si ferma mai finché non ha raggiunto il proprio obiettivo. Se qualcuno può dire di aver visto una Lega in azione, sono proprio loro, pronti a spostare gli equilibri sotto la bandiera verde. A contorno, ci sono anche i “nuovi arrivati” come la Lista Civica e il Progetto Civico Progressista che, pur non brillando per presenze strepitose in Consiglio Valle, non si tirano indietro quando si tratta di sollevare polveroni in vista delle urne. E mentre la politica si infiamma con il referendum, l’attenzione si sposta anche sulla futura Giunta Regionale.

Ecco che Pour l’Autonomie e Stella Alpina si uniscono in un abbraccio che sa tanto di “vediamo come va”, creando la coalizione Autonomisti di Centro insieme a Rassemblement Valdotain, con il chiaro intento di far decollare un possibile progetto regionale. Ma dietro l’angolo c’è sempre Forza Italia che, seppur “oppositiva” a livello locale, guarda con interesse all’Union Valdotaine.

Ma la grande curiosità è tutta sul futuro degli azzurri, quelli di Forza Italia, che sognano una giunta non solo rosso e nera, ma anche azzurra. Il gioco di alleanze è delicato e, tra le righe, si intravede l’ambizione di Forza Italia di sfondare il muro della Lega. Nel frattempo, il Pd si trova sospeso come un quadro senza cornice. Con una Elly Schlein che cerca di farsi sentire dal popolo italico, il partito si trova nel girone di color che son sospesi senza sapere se alla fine si trasformerà in un arcobaleno o in un semplice pallido grigio.

Fratelli d’Italia, da sempre in cerca di gloria a livello nazionale, ma scomparsi praticamente dai radar in Consiglio Valle. Insomma, presenti a Roma, ma assenti in Valle d’Aosta, proprio come quei parenti che si ricordano di te solo per i regali di Natale ma mai per un caffè. E poi c'è Noi al Centro, l’associazione politica con il leader Orlando Navarra che, come il protagonista solitario di una commedia, continua a fare monologhi senza riuscire a coinvolgere nessuno.

Un po' come il professore che parla alla classe, ma gli alunni sono distratti da altro. La politica valdostana si presenta ora come un grande potpourri di colori, voci e alleanze più o meno improvvisate, dove la legge elettorale diventa il palcoscenico di un grande spettacolo che, però, nessuno è davvero pronto a mettere in scena. Siamo tutti in attesa di capire con quale legge si andrà a votare, ma nel frattempo le bandiere si agitano con i colori dell’autonomia, della doppia preferenza di genere e, perché no, anche con un pizzico di azzurro forzista. Chi vincerà alla fine? La risposta la conosceremo solo dopo il voto. Ma fino ad allora, possiamo continuare a guardare il balletto politico con un po' di sarcasmo, come se fosse l’ennesima stagione di una serie TV che, tra alti e bassi, non smette mai di sorprendere.

Nero, Rosso, Azzurro

Lorsque la politique valdôtaine se teinte de noir, de rouge et de bleu, c'est toujours un peu comme quand on mélange le café avec de la crème : on ne sait jamais si au final cela donnera un mélange intéressant ou une boisson indigeste. Mais au-delà des tons chromatiques, la véritable question qui occupe les esprits en Vallée d'Aoste, c'est celle du référendum sur la loi électorale qui introduit les trois préférences. La question est : « Qui récoltera les signatures et qui fera semblant de ne pas les voir ? »

"Vallee d'Aosta Aperta" dit un "non" catégorique au référendum sur la loi électorale et n'a pas l'intention de récolter des signatures pour la changer. "Nous ne récolterons pas les signatures, nous combattons pour la double préférence de genre", répètent-ils, mettant les choses au clair : leur combat est de garantir l'égalité des genres dans les choix politiques, plutôt qu'une augmentation des préférences. Une opposition, celle de Valle d'Aosta Aperta, qui se fait entendre sans détour, déclarant fermement que le véritable sujet à traiter n'est pas le nombre de préférences, mais l'équilibre entre hommes et femmes dans les institutions. Une position qui, en un sens, ressemble à un appel à changer véritablement la politique valdôtaine, mais sans céder à la tentation des compromis sur une loi qui, à leur avis, n'a pas réglé les problèmes de fond.

Dans un coin de la scène politique, on retrouve les habituels « fidèles » de la loi, qui, avec un sourire de politicien aguerri, défendent l'idée d'un système qui pourrait offrir plus de préférences mais moins de changements. L’Union Valdôtaine (Uv), le Parti Démocrate (Pd), Pour l'Autonomie et Stella Alpina, bien entendu, ne se mettront jamais à récolter des signatures pour un référendum qui menace de bouleverser ce qu'ils considèrent déjà comme une loi parfaite. Après tout, pourquoi changer quand on est déjà satisfait de soi-même ?

Cependant, il y en a d'autres qui en rient et qui se préparent à récolter les signatures avec l'enthousiasme d'un enfant à Noël : Forza Italia, par exemple, n'a aucun doute. "Non merci, les valdôtains veulent trois préférences", déclarent-ils, reprenant les mots de ceux qui, peut-être, ont oublié combien de préférences les valdôtains voudraient vraiment. Mais enfin, mieux vaut trois que une, non ?

Voici que la Lega arrive, prête à récolter des signatures avec la détermination de ceux qui ne s'arrêtent jamais tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Si quelqu'un peut dire avoir vu une Lega en action, ce sont eux, prêts à déplacer les équilibres sous le drapeau vert. En parallèle, il y a aussi les « nouveaux arrivants » comme la Liste Civique et le Projet Civique Progressiste qui, bien qu'ils ne brillent pas par une présence éclatante au Conseil de la Vallée, ne reculent pas lorsqu'il s'agit de créer des remous avant les urnes.

Et tandis que la politique s'enflamme avec le référendum, l'attention se porte aussi sur la future Giunta régionale. Voici que Pour l'Autonomie et Stella Alpina s'unissent dans une étreinte qui sent bon le « on verra bien », créant la coalition des Autonomistes du Centre avec le Rassemblement Valdotain, dans le but clair de faire décoller un projet régional potentiel. Mais derrière le coin, il y a toujours Forza Italia qui, bien que « opposée » au niveau local, regarde avec intérêt l’Union Valdôtaine.

Mais la grande curiosité porte sur l'avenir des bleus, ceux de Forza Italia, qui rêvent d'une Giunta non seulement rouge et noire, mais aussi bleue. Le jeu des alliances est délicat et, entre les lignes, on devine l'ambition de Forza Italia de briser le mur de la Lega.

Pendant ce temps, le Pd se trouve suspendu comme un tableau sans cadre. Avec une Elly Schlein qui tente de se faire entendre par le peuple italien, le parti se retrouve dans le cercle de ceux qui sont suspendus sans savoir s'il se transformera finalement en un arc-en-ciel ou en un simple gris pâle. En Vallée d'Aoste, où les alliances sont toujours aussi délicates qu'une danse sur la pointe des pieds, le Pd semble presque un invité inattendu, constamment à la recherche d'une place au premier rang.

Et enfin, il ne faut pas oublier les grands absents. Fratelli d’Italia, toujours à la recherche de gloire au niveau national, mais pratiquement disparus des radars au Conseil de la Vallée. Bref, présents à Rome, mais absents en Vallée d'Aoste, comme ces parents qui se souviennent de toi seulement pour les cadeaux de Noël, mais jamais pour un café. Et puis il y a Noi al Centro, l’association politique avec le leader Orlando Navarra qui, tel le protagoniste solitaire d'une comédie, continue de faire des monologues sans réussir à impliquer personne. Un peu comme le professeur qui parle à la classe, mais les élèves sont distraits par autre chose.

La politique valdôtaine se présente désormais comme un grand pot-pourri de couleurs, de voix et d'alliances plus ou moins improvisées, où la loi électorale devient la scène d'un grand spectacle que, cependant, personne n'est vraiment prêt à mettre en scène. Nous sommes tous en attente de savoir avec quelle loi nous allons voter, mais en attendant, les drapeaux flottent avec les couleurs de l'autonomie, de la double préférence de genre et, pourquoi pas, aussi avec une touche de bleu de Forza Italia.

Qui gagnera à la fin ? La réponse, nous ne la connaîtrons qu'après le vote. Mais jusqu'à ce moment-là, nous pouvons continuer à observer la danse politique avec un peu de sarcasme, comme si c'était la énième saison d'une série télévisée qui, entre hauts et bas, ne cesse jamais de surprendre.