Mercoledì 26 e giovedì 27 marzo adunanza del Consiglio Valle

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà esaminato un disegno di legge contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico di cui è relatore il Consigliere di FP-PD Antonino Malacrinò e su cui la seconda Commissione ha dato parere favorevole nella riunione del 10 marzo, predisponendo un nuovo testo.

L'Assemblea affronterà poi due proposte di legge. La prima, che contiene disposizioni contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, è stata presentata il 17 maggio 2022 da Progetto Civico Progressista e ha come relatrice la Capogruppo Erika Guichardaz. Sul testo, la quinta Commissione ha espresso parere contrario il 6 marzo. La seconda, depositata il 30 settembre 2024 dal gruppo Rassemblement Valdôtain, riguarda la polizia locale e l'istituzione di un'area di contrattazione autonoma nell'ambito del comparto unico. Il progetto di legge, di cui è relatore il Capogruppo di Stefano Aggravi, ha ricevuto il parere contrario della seconda Commissione nella seduta del 10 marzo.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 18 interrogazioni, di cui quattro del gruppo Forza Italia: effetti dell'abrogazione di una norma della legge regionale sul procedimento amministrativo riguardante la tutela delle attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione; tempi di trasmissione della documentazione sulla procedura per l'incarico di responsabile della Struttura medicina d'urgenza; tempistiche per la presentazione in Commissione degli emendamenti alla proposta di legge sull'invecchiamento attivo; informazioni sui contributi per le attività commerciali di vicinato.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato cinque interrogazioni: tempi di attuazione dell'ordine del giorno sulla presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta regionale; concessione del patrocinio della Regione per due eventi organizzati alla Cittadella della bassa Valle; confronto con il Consorzio pesca prima dell'approvazione del calendario ittico 2025; tematiche emerse nell'incontro per la gestione del comprensorio di Weissmatten; apertura di una fenditura nel piazzale della nuova università.

Sono cinque le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: conferma del cronoprogramma dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea/Aosta; rispetto delle normative sui contratti collettivi; meccanismo di premialità per i subAto che garantiscono una raccolta differenziata di qualità; situazione e incongruenze strutturali della struttura "Rianimazione triangolo" dell'ospedale Parini; bandi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di accompagnatore di media montagna.

Quattro le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: attività e risultati del tavolo tecnico-politico nell'ambito della modifica degli Statuti speciali; informations sur les projets Maia et Ruralps dans le cadre des propositions du programme Interreg VI-A Italia/Svizzera; sperimentazione di tecnologia satellitare per concessioni a banda ultra-larga per dotare le aree a bassa connettività della rete internet; conformità delle piattaforme stradali rialzate presenti sul territorio.

Delle 35 interpellanze (di cui 16 rinviate dai Consigli precedenti), cinque sono del gruppo Forza Italia: modifiche alle modalità di attuazione dei progetti di inclusione attiva; piano di interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo della Dora Baltea; esito del collaudo tecnico-amministrativo della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta; proroga della convenzione del centro dialisi alle terme di Saint-Vincent; attivazione della Struttura day surgery e endoscopia ginecologica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto nove interpellanze: verifiche del nuovo regolamento dell'UniVdA per l'attivazione e la gestione della "carriera alias"; interventi per garantire la continuità didattica ed educativa ai ragazzi con disabilità; intendimenti sul futuro utilizzo del castello di Montfleury; costi delle rette dei malati di Alzheimer e demenza senile nelle Rsa a carico della sanità regionale; intenzione di ripensare al progetto "RiUscire" valutando altre forme di intervento; recepimento dell'accordo Stato-Regioni per l'istituzione del profilo di assistente infermiere; attivazione di una Stroke unit negli ospedali regionali; azioni per intercettare le situazioni di disagio abitativo; predisposizione di un albo regionale degli esercizi storici, tradizionali e di vicinato.

Saranno trattate otto interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: realizzazione di un registro elettronico regionale per le scuole valdostane; tempi e modalità di riapertura di alcune sezioni della Biblioteca regionale; sollecito a Rfi per l'adeguamento del sottopasso della stazione di Aosta; piena applicazione dell'atto aziendale dell'Ausl; interlocuzioni con il Ministero della salute per l'applicazione di deroghe al sistema di monitoraggio dei Lea; piena fruibilità della parte nuova della struttura per anziani "Maison Regina" di Gaby; intendimenti nei confronti degli operatori di sostegno rispetto all'evoluzione della Società dei Servizi; interventi regionali in materia di politiche abitative.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà tredici interpellanze: interventi di recupero delle vecchie scuderie del castello Gamba; definizione delle aree idonee a ospitare gli impianti di produzione di energia rinnovabile; revisione del Piano territoriale paesistico e del Piano tutela delle acque anche in riferimento ai fenomeni di overtourism; sviluppo nel comune di Verrès di un unico polo di servizi in ambito sanitario; requisiti per l'accesso al corso da assistente infermiere; situazione delle progettazioni e dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini; disponibilità di parcheggi all'ospedale Beauregard; iniziative per migliorare il sistema di monitoraggio dei Lea; intendimenti del Governo regionale sul progetto di legge sull'invecchiamento attivo; assunzione diretta nel Servizio sanitario nazionale dei medici di medicina generale; attività in regime di day surgery o week surgery; eventuale organizzazione di gare di Coppa del Mondo di sci a Breuil-Cervinia; valorizzazione e promozione degli itinerari della Via Francigena e della relativa ciclovia.

All'ordine del giorno figurano anche sei mozioni di cui cinque rinviate da precedenti adunanze.

Due sono del gruppo Forza Italia: con la prima si sollecita l'organizzazione di audizioni in Commissione consiliare per analizzare la proposta di riduzione tariffaria autostradale; con la seconda si chiede al Governo di presentare al Presidente della Commissione consiliare competente la documentazione sui lavori del nuovo ospedale Parini e il piano dei costi.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste con una mozione propone l'attivazione di un corso sulla relazione e comunicazione pediatrica per gli operatori della Struttura complessa di pediatria e patologia neonatale.

Con due mozioni il gruppo Rassemblement Valdôtain chiede l'impegno del Governo regionale per scongiurare l'introduzione della "sugar tax" e per promuovere un'attività di tutela e prevenzione dall'effetto nocivo delle radiazioni elettromagnetiche.

Sarà infine trattata una mozione a firma congiunta dei gruppi di opposizione (PCP, RV, Lega VdA e FI) per l'organizzazione in Valle d'Aosta di alcuni dei corsi abilitanti per i docenti.