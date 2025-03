GAL VDA offre opportunità di finanziamento

Le opportunità di finanziamento offerte dal GAL Valle d’Aosta ripartono con la pubblicazione del nuovo bando SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale”, il primo relativo alla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 “Filiere e comunità – energie per il territorio”

L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’evento “Il valore dei muretti a secco”, rivolto ai soggetti pubblici gestori del territorio (Comuni in forma singola o associata, Enti parco e riserve), ai quali il bando è destinato. Sono previste possibilità di finanziamento a fondo perduto, pari all’80%, per la realizzazione di interventi di recupero e ripristino di muri in pietra a secco in aree di interesse pubblico.

I muri a secco sono elementi che da sempre contraddistinguono il paesaggio della Valle d’Aosta e che contribuiscono a caratterizzare le attività rurali come eccellenze del territorio. L’iniziativa nasce quindi con l’obiettivo di valorizzare questa importante lavorazione tradizionale, ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico e della salvaguardia del patrimonio culturale locale, e si affianca a quella proposta dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali rivolta alle aziende agricole.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dal GAL ammonta a 600.000,00 €, provenienti dal Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta. Gli Enti interessati potranno presentare un progetto in risposta al bando entro le ore 11.59 di martedì 22 luglio 2025.

Per supportare ulteriormente le finalità del bando, il GAL Valle d’Aosta organizza, in collaborazione con CNOS FAP Valle d’Aosta, il corso di formazione gratuito "Manutenzione e ripristino di muri a secco” per un numero massimo di 18 partecipanti. I destinatari del corso sono i dipendenti dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e degli Enti parco del territorio che potranno acquisire nuove competenze per preservare nel tempo questi manufatti. Il percorso prevede 24 ore di formazione, articolate in 4 ore di lezione teorica in aula e 20 ore di attività pratica nel cantierescuola allestito presso la Fondazione Sistema Ollignan a Quart.

Le iniziative del GAL Valle d’Aosta per la programmazione 2023-2027 proseguiranno nei prossimi mesi con le attività preparatorie ai bandi dedicati alle aziende.

Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it