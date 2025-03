Cura dell'auto in primavera: cosa cercare dopo l'inverno per mantenere l'auto in ottime condizioni

Per gli automobilisti, l'inizio della primavera è il momento per un controllo accurato dell'auto dopo la stagione fredda. Le condizioni invernali influiscono negativamente sulle condizioni dei principali componenti dell'auto. Secondo myinjuryattorney.com, l'84% delle auto richiede una manutenzione stagionale. La manutenzione primaverile aiuta a identificare e riparare i danni e a preparare l'auto per la stagione estiva. Vediamo le principali misure per la cura dell'auto in primavera.

Controllo e sostituzione delle spazzole tergicristallo

Le basse temperature, la neve, il ghiaccio, la sporcizia e il contatto con sostanze chimiche possono danneggiare notevolmente i tergicristalli. Se si notano crepe o danni alla parte in gomma delle spazzole tergicristallo, striature o macchie sul vetro, cigolii o vibrazioni durante il funzionamento, le spazzole tergicristallo devono essere sostituite.

Scegliete spazzole tergicristallo che corrispondano al modello della vostra auto. Gli esperti di AUTODOC consigliano: “Prima di sostituire le spazzole dei tergicristalli, è importante consultare le istruzioni del produttore nel manuale d'uso del veicolo e tenere conto di come sono fissate le spazzole.”

Prestate attenzione alla qualità della gomma: deve essere morbida ed elastica. Secondo Autoparti, è importante che i tergicristalli siano di alta qualità e garantiscano la massima visibilità. Per le auto con un parabrezza ampio, come la Fiat 500L, scegliete tergicristalli che garantiscano una pulizia uniforme dell'intera superficie.

Pulizia di vetri e specchi

In inverno, sporco, sale e sostanze chimiche si accumulano sui vetri, riducendo la visibilità e danneggiando il vetro. Secondo carfax.eu, una scarsa visibilità può ridurre la visione del conducente fino al 30%. Vetri e specchietti puliti garantiscono un'ottima visibilità, un fattore importante per la sicurezza stradale.

Pulite accuratamente i vetri e gli specchietti. Nei mesi più caldi, sostituite il liquido lavavetri invernale con il liquido lavavetri estivo. Questo liquido ha una formulazione diversa, più efficace nel rimuovere sporco, residui di insetti e altri contaminanti tipici della stagione calda.

Ispezione degli pneumatici e controllo del telaio

Le basse temperature influiscono sulla pressione degli pneumatici, quindi è necessario controllarla dopo l'inverno. È inoltre necessario controllare che il battistrada non sia danneggiato o usurato. Secondo allaguida.it, le cattive condizioni dei pneumatici sono responsabili del 30% degli incidenti stradali.

I pneumatici invernali dovrebbero essere sostituiti con quelli estivi a partire da metà aprile. Nelle regioni a clima mite, i pneumatici invernali vengono sostituiti con quelli estivi quando la temperatura media giornaliera supera costantemente i +7°C.

Le buche e le asperità della strada, che spesso compaiono in inverno, possono danneggiare gli ammortizzatori, le molle e altri componenti delle sospensioni. Pertanto, è necessario controllare le condizioni del telaio dell'auto. Gli ammortizzatori difettosi compromettono la maneggevolezza e la stabilità del veicolo e aumentano la distanza di arresto.

Controllare l'impianto frenante, il motore e i liquidi

Il sale e l'umidità che si depositano sulle pastiglie e sui dischi dei freni causano corrosione e usura. Rumore stridente o stridente durante la frenata, vibrazioni o pulsazioni del pedale del freno, aumento della distanza di arresto e riduzione delle prestazioni dei freni sono segni di usura dell'impianto frenante. Se si rilevano segni di usura, rivolgersi a un meccanico per la diagnosi e la riparazione.

Dopo il periodo invernale, si raccomanda di controllare il motore, il livello e le condizioni dell'olio motore, del liquido di raffreddamento e del liquido dei freni. Se necessario, sostituire i fluidi.

Controllo della batteria e dell'aria condizionata

Gli sbalzi di temperatura e l'umidità hanno un impatto negativo sulle condizioni dei cablaggi e della batteria, per cui è opportuno controllarli anche dopo l'inverno.

L'umidità che si accumula nell'impianto di climatizzazione durante l'inverno può causare funghi e cattivi odori. Controllare l'impianto di climatizzazione, pulirlo con prodotti specifici e, se necessario, sostituire il filtro della cabina.

La cura dell'auto in primavera è un insieme di misure che contribuiscono a garantire le prestazioni e la sicurezza dell'auto. Controlli regolari delle condizioni dell'auto consentono di identificare e risolvere i problemi in una fase precoce, di evitare guasti gravi e di rendere la guida confortevole e sicura.

Check up auto in primavera: i nostri consigli per una corretta manutenzione