Il Papa al Gemelli, situazione stabile e recupero lento

Non ci sono novità da segnalare rispetto al quadro clinico di Papa Francesco, la situazione è stabile, e per questo i medici hanno deciso di non redigere questa sera l’annunciato bollettino medico. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede, sottolineando che questo è da considerare come un elemento positivo.

Presumibilmente una informazione medica ci sarà nella serata di domani, ma è probabile che i bollettini si diraderanno nel tempo in considerazione della situazione di stabilità. Anche la mattina non ci sarà più la comunicazione su come il Papa ha trascorso la notte.

Il recupero del Papa è lento e ci vuole il tempo perché si consolidino i miglioramenti, informa sempre la Sala Stampa. Quanto alla giornata del Pontefice, essa è stata dedicata alla preghiera e alle terapie e fisioterapie respiratoria e motoria.