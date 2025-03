Portes ouvertes: le classi III B e D della scuola media di Villeneuve visitano il Consiglio Valle

Oggi, venerdì 14 marzo 2025, la scuola secondaria di primo grado di Villeneuve ha avuto l'opportunità di partecipare al progetto "Portes Ouvertes", un'iniziativa che ha visto coinvolte le classi III B e III D in una visita al Consiglio Valle. L'evento si è svolto in due momenti separati e ha offerto agli studenti un'esperienza unica per esplorare da vicino il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, hanno prima ricevuto una spiegazione dettagliata sulla storia e sull'organizzazione del Consiglio Valle, con particolare attenzione al suo ruolo nella politica e nella legislazione regionale. Questa parte introduttiva ha permesso ai ragazzi di comprendere il funzionamento delle istituzioni e il processo decisionale che guida la Regione.

Successivamente, è stato il momento di entrare nei panni dei Consiglieri regionali attraverso una simulazione dei lavori dell'Assemblea. La classe III D, accompagnata dagli insegnanti Agnese Filisetti, Giulia Martinengo e Hervé Lale Murix, ha affrontato un tema di grande rilevanza: le energie rinnovabili. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di discutere e dibattere su un argomento cruciale per il futuro del nostro pianeta, confrontandosi su soluzioni e politiche legate alla sostenibilità e alla transizione energetica.

Nel frattempo, la classe III B, accompagnata dalle insegnanti Micol Bovi, Antonella Lanzilli e Giorgia Manzalini, ha trattato un tema altrettanto importante e controverso: l'abolizione dei voti a scuola. Questo dibattito ha spinto gli studenti a riflettere sui metodi di valutazione e sul sistema educativo, esplorando alternative e possibili miglioramenti per una scuola più inclusiva e motivante.

Il progetto "Portes Ouvertes" si sta rivelando una straordinaria occasione educativa e formativa per i giovani studenti, che possono confrontarsi direttamente con il mondo della politica e approfondire temi di rilevanza sociale e culturale. Attraverso attività pratiche e simulazioni, i ragazzi non solo imparano come funzionano le istituzioni locali, ma sviluppano le loro capacità di pensiero critico, di dialogo e di argomentazione, fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e attivi.

Questa esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita per gli studenti della scuola media di Villeneuve, che hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con la realtà del Consiglio Valle e di affrontare tematiche cruciali per il presente e il futuro della nostra società. Un'iniziativa che ha contribuito a rafforzare il legame tra la scuola e le istituzioni, favorendo la partecipazione e l'impegno civico fin dalla giovane età.