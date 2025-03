Nous voulons Cerbero

Roma sta sperimentando un nuovo sistema di monitoraggio della viabilità che, al di là delle polemiche, sembra fare il suo dovere con grande efficienza. Si chiama Cerbero, ed è un sistema che combina telecamere avanzate con un software di intelligenza artificiale per identificare in tempo reale le violazioni del codice della strada. Un vero e proprio "cane da guardia" digitale, in grado di scovare il parcheggio selvaggio, le auto in doppia fila, e altre infrazioni in pochi istanti. Ma, come si suol dire, se funziona a Roma, perché non provarlo anche ad Aosta?

Ad Aosta, come in tante altre città, la viabilità è diventata un vero e proprio caos. Ogni giorno ci imbattiamo in veicoli parcheggiati sulle strisce pedonali, sulle rampe per disabili, sui marciapiedi, ma anche in parcheggi pubblici che vengono usati come se fossero proprietà privata, con auto coperte da teloni e furgoni parcheggiati senza scrupoli. Non si tratta di episodi sporadici, ma di una prassi quotidiana che penalizza i pedoni, i disabili, e chiunque voglia solo muoversi in modo sicuro ed efficiente nella città.

Cerbero potrebbe essere la risposta alla nostra incapacità di garantire il rispetto delle regole, un sistema che non è né punitivo né paternale, ma che mette finalmente ordine in una situazione di totale anarchia. I numeri che arrivano da Roma sono impressionanti: grazie a questo sistema, sono state emesse decine di migliaia di multe in poco tempo, con un aumento significativo dell'efficienza nella gestione delle infrazioni. In particolare, Cerbero è in grado di monitorare le aree più critiche della città, come le zone pedonali, i parcheggi per disabili e i marciapiedi, individuando automaticamente chi non rispetta la legge.

Se a Roma, con il suo caos quotidiano, il sistema è riuscito a portare ordine, perché non potrebbe funzionare anche ad Aosta? La nostra città ha bisogno di una soluzione che vada oltre i tradizionali metodi di controllo, che troppo spesso si rivelano insufficienti. Non possiamo più permetterci di tollerare la violazione delle regole senza conseguenze concrete. Un sistema come Cerbero potrebbe rappresentare il passo decisivo verso una maggiore civiltà urbana e coadiuvare la Polizia Locale nell’esercizio delle sue funzioni per migliorare la qualità di vita in città.

Certo, il rischio è che l'intelligenza artificiale diventi un "grande fratello" sempre più presente e invasivo, ma va detto che i cittadini hanno tutto il diritto di vivere in una città in cui il rispetto delle regole non dipenda dalla buona volontà di singoli, ma sia il frutto di un controllo capillare ed efficiente. La sicurezza, soprattutto quella dei pedoni e delle persone con disabilità, non può essere sacrificata sull'altare dell'ignoranza o della distrazione.

Per quanto riguarda le opposizioni a questa tecnologia, è fondamentale un approccio equilibrato: le multe non devono diventare una forma di "tassazione invisibile", ma uno strumento per migliorare la qualità della vita in città. La sfida per le amministrazioni locali, sia a Roma che ad Aosta, è quella di usare questi strumenti con responsabilità, senza esagerare, ma puntando a un ordine che faccia della città un luogo migliore per tutti.

E’ tempo che Aosta si doti di sistemi come Cerbero. È ora di mettere ordine nel caos della circolazione e della viabilità, garantendo il rispetto dei diritti dei pedoni, dei disabili, e di tutti i cittadini. Che si tratti di una multa o di un semplice avvertimento, l'importante è che le regole vengano rispettate. E se il nostro "Cerbero" digitale dovesse essere in grado di fare anche solo una piccola parte di quello che sta facendo a Roma, sicuramente avremmo una città più ordinata, più sicura, e più civile.

Vogliamo Cerbero

teste un nouveau système de surveillance de la circulation qui, au-delà des polémiques, semble accomplir sa tâche avec une grande efficacité. Il s'appelle Cerbero et combine des caméras avancées avec un logiciel d'intelligence artificielle pour identifier en temps réel les violations du code de la route. Un véritable "chien de garde" numérique capable de repérer les stationnements sauvages, les voitures en double file et d'autres infractions en quelques secondes. Mais comme on dit, si cela fonctionne à Rome, pourquoi ne pas l'essayer à Aoste aussi ?

À Aoste, comme dans beaucoup d'autres villes, la circulation est devenue un véritable chaos. Chaque jour, nous rencontrons des véhicules garés sur les passages piétons, sur les rampes pour handicapés, sur les trottoirs, mais aussi des parkings publics utilisés comme des propriétés privées, avec des voitures couvertes de bâches et des fourgonnettes garées sans scrupules. Ce ne sont pas des incidents isolés, mais une pratique quotidienne qui pénalise les piétons, les personnes handicapées et toute personne souhaitant se déplacer en toute sécurité et efficacement dans la ville.

Cerbero pourrait être la réponse à notre incapacité à garantir le respect des règles, un système qui n’est ni punitif ni paternaliste, mais qui remet enfin de l'ordre dans une situation de totale anarchie. Les chiffres qui viennent de Rome sont impressionnants : grâce à ce système, des dizaines de milliers d'amendes ont été émises en peu de temps, avec une augmentation significative de l'efficacité dans la gestion des infractions. En particulier, Cerbero est capable de surveiller les zones les plus critiques de la ville, telles que les zones piétonnes, les places de stationnement pour handicapés et les trottoirs, en identifiant automatiquement ceux qui ne respectent pas la loi.

Si à Rome, dans son chaos quotidien, le système a réussi à apporter de l’ordre, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas à Aoste ? Notre ville a besoin d’une solution qui dépasse les méthodes traditionnelles de contrôle, qui trop souvent se révèlent insuffisantes. Nous ne pouvons plus nous permettre de tolérer la violation des règles sans conséquences réelles. Un système comme Cerbero pourrait représenter le pas décisif vers une plus grande civilité urbaine, en aidant la police locale à accomplir ses missions pour améliorer la qualité de vie dans la ville.

Bien sûr, il existe un risque que l'intelligence artificielle devienne un "Big Brother" de plus en plus présent et envahissant, mais il faut dire que les citoyens ont tout à fait le droit de vivre dans une ville où le respect des règles ne dépend pas de la bonne volonté des individus, mais est le fruit d’un contrôle étendu et efficace. La sécurité, notamment celle des piétons et des personnes handicapées, ne peut être sacrifiée sur l'autel de l'ignorance ou de l'inattention.

Concernant l'opposition à cette technologie, il est essentiel d’adopter une approche équilibrée : les amendes ne doivent pas devenir une forme de "taxation invisible", mais un outil pour améliorer la qualité de vie dans la ville. Le défi pour les administrations locales, tant à Rome qu’à Aoste, est d'utiliser ces outils de manière responsable, sans excès, mais en visant un ordre qui fasse de la ville un meilleur endroit pour tous.

Il est temps qu’Aoste se dote de systèmes comme Cerbero. Il est temps de remettre de l'ordre dans le chaos de la circulation et de la viabilité, en garantissant le respect des droits des piétons, des personnes handicapées et de tous les citoyens. Que ce soit une amende ou un simple avertissement, l’essentiel est que les règles soient respectées. Et si notre "Cerbero" numérique devait être capable de faire ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il accomplit à Rome, nous aurions sans doute une ville plus ordonnée, plus sûre et plus civilisée.