Trionfo di talento e passione: il Norma Fantini Opera Contest 2025 scopre a Fossano nuove stelle della lirica

Si è conclusa a Fossano, in provincia di Cuneo, con grande successo la prima edizione del Norma Fantini Opera Contest, organizzato da More News, Associazione Culturale Territori e Fondazione Fossano Musica. Il concorso, che si è svolto da venerdì 7 a domenica 9 marzo, ha visto un’eccezionale partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni, acquisendo un ruolo di riferimento per la promozione di nuove voci nell’ambito dell’opera lirica.



Il numero di richieste iniziali ha superato le 150, ma dopo un’attenta selezione, 77 candidati sono stati invitati a partecipare alla fase finale del concorso, dando vita a un evento di altissimo livello. La giuria ha avuto il difficile compito di scegliere tra performance straordinarie, e alla fine sono stati proclamati i seguenti vincitori:

Vincitori del Norma Fantini Opera Contest 2025:

Primo Premio – Allione William

Secondo Premio – Li Danyang

Terzo Premio – Bianculli Martina

Quarto Premio – Choi Haeun

Quinto Premio – Wang Jing

Sesto Premio – Boaretto Eleonora

Settimo Premio – Maffezzoni Diego

Ottavo Premio – Zhong Yija

Premio speciale per la Voce Emergente Under 25: Miccoli Marta Maria Vittoria

Ad aprile avranno inizio le masterclass con la madrina del concorso, la soprano Norma Fantini, e il regista Alessio Pizzech, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di perfezionamento artistico e professionale, culminando con la messa in scena de La Bohème. Lo spettacolo avrà luogo il 19 luglio alle ore 21.30 presso l'Auditorium Calvino-Paglieri di Fossano, con una replica prevista per il 20 luglio. La selezione dei ruoli per la messa in scena e per le masterclass è attualmente in fase di valutazione, così come i nomi dei giovani cantanti che avranno l’opportunità di partecipare ad un’audizione presso alcuni grandi teatri nazionali.

Il concerto, che ha visto l'esibizione dei finalisti, è stato un momento di grande emozione, con il pubblico entusiasta delle performance dei giovani talenti che hanno saputo incantare la giuria.

L’edizione 2025 del Norma Fantini Opera Contest si conferma come una piattaforma di eccellenza per la scoperta di nuove voci e per la valorizzazione della cultura musicale lirica. Il concorso è destinato a crescere ulteriormente negli anni, contribuendo in modo significativo alla scena musicale internazionale.

Per maggiori informazioni sul concorso e sulla messa in scena de La Bohème, visita il sito: https://fondazionefossanomusica.it/it/corso/norma-fantini-opera-contest