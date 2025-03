ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN

L'Évangile du premier dimanche de carême est celui des tentations de Jésus dans le désert. Pourquoi Jésus est-il tenté alors qu'il est Fils de Dieu? Pourquoi Dieu permet que son Fils soit tenté? La victoire de Jésus sur les tentations est le chemin de l'espérance pour l'homme qui s'attache à lui. La seconde lecture nous le confirme: "Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas de honte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé". La première lecture nous aide à lire notre histoire en vue de rendre grâce au Seigneur en lui offrant les prémices de notre labeur.

1. LE SEIGNEUR NE NOUS TENTE PAS AU-DELÀ DE NOS FORCES.

"Aucune tentation ne vous est survenue, qui passât la mesure humaine"(1Cor10,13). Saint Paul nous montre que notre victoire sur les tentations est fondée sur l'unité de la grâce et de la force humaine. Même s'il nous arrive de succomber aux tentations, notre grandeur est notre prise de conscience de notre misère. La raison informe et la volonté décide. Le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces, car il nous donne le moyen d'en sortir.

La tentation a un caractère universel car elle n'est épargne personne. Notre victoire ne dépend pas de nos vertus et qualités morales, mais de l'unité de l'humain et du divin. Sans cette unité nous succombons dans les pièges du Tentateur.

L'Ancien et le Nouveau Testament sont pleins d'exemples de tentation où non seulement Dieu semble la permettre, mais aussi apparaît comme son auteur. Abraham est tenté par la prostitution (Gn19,7-12); Suzanne est exposée à la tentation par les deux vieux hommes séduits par sa beauté (Dn13,19-12); Dieu endurcit le coeur de pharaon, roi d'Égypte. Dieu expose son peuple aux multiples tentations dans le désert pendant quarante ans. Il permet au diable de tenter son ami Job (Jb1,9-12).

Le premier dimanche du carême introduit cet itinéraire spirituel par le récit des trois tentations de Jésus dans le désert.

Avec ces exemples bibliques, la tentation est une réalité qui n'épargne personne, sauf les bêtes dépourvue de discernement.

Saint Augustin écrit:"Personne ne doit s'estimer assurée dans cette vie où tout est tentation"(Conf.X,32). Toutefois, Dieu ne nous tente pas au delà de nos forces. Dans le désert de la vie, Dieu entend le cri de ses enfants. Il voit nos misères et nos oppressions et vient nous sauver.

2. JÉSUS EST SOLIDAIRE À L'HUMANITÉ TENTÉE.

Jésus n'est pas allé au désert pour pour y faire un pic-nic. Rempli de l'Esprit Saint, il se retire après son baptême pour une retraite, car les décisions importantes de la vie ne se prennent pas dans les bruits du monde.

À la fin de la retraite, son coeur est ardent d'amour, mais son corps est consumé. Il a faim. Les tentations arrivent dans les moments de grandes décisions de la vie. Les vices appartenants au vieil homme se révoltent contre la grande décision en chuchottant: "Tu nous abandonnes"! "Restes avec nous".

Les trois tentations sont liées aux trois instincts humains à savoir: l'instinct de survie (le pain), de domination (les royaumes de la terre) et de bravour (la chute libre de la tour à la terre). Les deux dernières ont quelque chose de commun: il s'agit de la hauteur qui symbolise la gloire et la renommée.

Le diable tente Jésus sur sa propre identité. Jésus est le pain de vie et qui vient à lui n'aura jamais faim (Jn6,35). Satan sait bien que Jésus descend dans les hauteurs sans mesure, car "au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu"(Jn1,1). Le tentateur le pose sur une petite hauteur de la tour du temple de Jérusalem. Satan est conscient que Jésus est le Roi de l'univers. Jésus dit à ses disciples:"Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre"(Mt28,18) et le diable s'attribue de ce qui ne lui appartient pas en disant:"Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes".

Comment Jésus a vaincu cette triple tentation?

Jésus refuse de jouer le froid "surhomme" en cédant aux pièges du diable. Dans son humilité, il ne veut pas profiter des prérogatives qui sont liées à sa nature divine. Jésus entre librement dans la fragilité humaine en refusant d'user les droits de sa messianité. Il peut dire selon les paroles de Thérence:"homo sum, nihil humani alienum potu". Je suis homme, tout ce qui est humain ne m'est étrange. Les tentations arrivent quand nous sommes à l'extrême de la possibilité humaine. Nous sommes tentés sussi par les dons que nous avons reçu de Dieu. Imitons Jésus en renvoyant le diable les mains vides. L'homme ne vit pas seulement du pain, un seul Dieu tu adoreras.



3. LA VICTOIRE SUR LES TENTATIONS ANNONCENT LA VICTOIRE DE LA CROIX.

La tentation peut être soit une voie de purification, si nous sommes unis au Christ, soit une voie de perdition si nous nous écartons de lui. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Quand nous prions au Père de ne pas nous abandonner à la tentation, nous implorons Dieu de nous donner la force pour ne pas consentir au bien inférieur qui nous attire, en délaissant le souverain bien qui nous sauve. Le péché qui est le consentement libre à la tentation devient l'idolâtrie devant un bien relatif. La tentation comme épreuve est inévitable dans la vie, mais par le secours de la grâce, l'homme peut refuser sa sollicitation. Sur la croix, la foule, les soldats, les chefs des prêtres dénigrent Jésus en disant:"Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même". Le voleur désespéré dit: "Si tu es le Christ, sauve toi-même et sauve-nous". Comme dans le désert, Jésus opère la victoire non à travers la manifestation visible, mais dans le silence. Jésus n'agit pas comme les rois de la terre qui meurent après avoir versé le bain de sang pour se venger. Jésus a tous les privilèges de réduire au néant ses bourreaux, mais par amour, il ne le fait pas. Sa victoire au désert s'accomplit sur la croix et la résurrection vient pour confirmer toute sa mission.

4. PRIÈRE: NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION.

Seigneur Jésus, tu connais nos misères, nos fragilités. Tu sais combien nous cédons facilement aux tentations et consentons sans résistences aux sollicitations du démon. Ta victoire au désert est la nôtre. Viens, nous t'en supplions, pour vaincre en nous les pièges que le démon ne cesse de nous tendre dans notre désert intérieur.

Délivre-nous du mal structurel, collectif, idéologique qui risque de nous précipiter dans le pire abîme de la troisième guerre mondiale à cause de l'avidité du pouvoir, de l'avoir et l'abus du savoir.

Convertis nos coeurs pour devenir des instruments de ta paix dans ce temps crépusculaire. Que ta parole en nos coeurs nous délivre de la folie de grandeur et de suffisance, car un seul Dieu est digne de louange et l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera