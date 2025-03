5 esperienze imperdibili tra magia, cultura e sapori da vivere a Torino!

Dal 5 al 9 marzo 2025, la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, offrendo esperienze indimenticabili per tutti i gusti.

"Slava's Snowshow": un sogno a occhi aperti al Teatro Colosseo

Goditi lo spettacolo! C’è “Slava’s Snowshow” al Teatro Colosseo di Torino. Poetico, universale e senza tempo, Slava’s Snowshow continua da quattordici anni a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi ed età come nessun altro spettacolo al mondo. Uno spettacolo così straordinario da essere diventato un genere a sé stante, uno show spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentando, catapultando gli adulti nell'infanzia.

Il suo geniale ed eccentrico ideatore, il russo Slava Polunin, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) e considerato “il miglior clown del mondo”, afferma di amare «un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà.

Lo Slava’s Snowshow è proprio così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di malinconia. Lo spettacolo raccoglie i numeri più belli e famosi del repertorio di SLAVA, che per la sua arte si ispira a maestri come Leonid Engibarov, clown triste, o al raffinato Marcel Marceau, o alla delicata comicità di Charlie Chaplin. Il risultato è una serata che diventa esperienza incredibile e inattesa, che lascia gli adulti pervasi di spirito bambino, che induce spettatori piccoli e grandi a divertirsi nella neve e a giocare assieme con i giganteschi palloni che invadono il teatro nel gran finale: e mai nessuno, alla fine, ha voglia di tornare a casa.

Lo spettacolo è una sequenza di sorprendenti magie. Una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown che danno gas a una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo. Ma prima di questo coup de theatre, sono molti i sortilegi e le ironie che i clown regalano alla platea, invadendo talvolta, per fare qualche dispetto esilarante.

Il teatro di Slava è amato perché riesce a tessere un mondo fatto di sogni e di fiabe in cui è impossibile non lasciarsi trasportare. È una delle esperienze teatrali più potenti, innocenti e semplicemente belle a cui tutti possono assistere. Snowshow solletica i nostri ricordi d'infanzia e ci fa guardare alla vita con un nuovo stupore, con gli occhi spalancati e la gioia che conoscevamo da bambini.

Per lo spettacolo Slava’s Snowshow al Teatro Colosseo i biglietti sono disponibili al seguente link: https://rebrand.ly/f0lai1i

Ci sono più date e orari: da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo ore 20.30, sabato 8 marzo ore 16 e 30.30, domenica 9 marzo ore 16.

Un tuffo nella storia: musei e palazzi reali

Torino è un vero e proprio scrigno di tesori culturali. Imperdibile una visita al Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, o al Palazzo Reale, con i suoi sfarzosi appartamenti e giardini. La Mole Antonelliana, simbolo della città, ospita il Museo Nazionale del Cinema, un'esperienza interattiva e coinvolgente per gli amanti della settima arte.

Sapori autentici: alla scoperta della cucina piemontese

Torino è una capitale del gusto, con una tradizione culinaria ricca e variegata. Grazie a ristoranti come l’Osteria Antiche Sere, un locale che offre un'esperienza culinaria tradizionale, con piatti tipici della cucina piemontese in un'atmosfera accogliente, oppure al Ristorante Consorzio, un punto di riferimento per chi cerca una cucina piemontese moderna, con un'attenzione particolare ai prodotti locali e infine al ristorante Scannabue, un ristorante che celebra la cucina del territorio, proponendo piatti della tradizione piemontese con un tocco contemporaneo, la città offre un'ampia scelta per soddisfare ogni palato. Non si possono non assaggiare i famosi agnolotti, o il brasato al barolo, oppure i moltissimi dolci tipici. Questi locali rappresentano solo alcune delle opzioni disponibili per chi cerca ristoranti a Torino e desidera immergersi nei sapori autentici della cucina piemontese.

I luoghi di Lidia Poët

Immergiti nell'atmosfera ottocentesca di Torino attraverso i luoghi iconici de "La legge di Lidia Poët" passeggia tra Piazza Castello e Piazza San Carlo dove le scene prendono vita ammira Palazzo Carignano che ha ospitato i tribunali vivi l'eleganza di Piazza Cavour con Villa Barberis e visita il carcere Le Nuove per un'esperienza coinvolgente.

Una bella pausa in un caffè storico

A Torino, puoi vivere l'atmosfera dei caffè storici gustando un ottimo caffè al Caffè Al Bicerin, dove assaporare la tipica bevanda torinese, il Bicerin, oppure al Caffè Baratti & Milano, un elegante locale in stile liberty. Non perdere il Caffè Fiorio, ritrovo di personaggi illustri, e il Caffè San Carlo, un vero e proprio gioiello storico.

Torino vi aspetta per un'esperienza indimenticabile, tra magia, cultura e sapori autentici.