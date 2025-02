Una fiaccolata per la vita: lunedì 3 marzo a Breuil-Cervinia

Una discesa serale con le fiaccole, per vivere un’esperienza particolare, ma soprattutto per contribuire a una buona causa. La solidarietà scende in pista a Breuil-Cervinia, dove lunedì 3 marzo è in programma “Cervino for life”, una fiaccolata per la vita organizzata da Cervino Ski Paradise insieme al Comune di Valtournenche.

Un’occasione unica, aperta agli sciatori di tutte le età (accompagnatore obbligatorio per gli under 16), per aiutare la Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella, ente non profit impegnato da oltre 40 anni nella ricerca sul cancro e in programmi di prevenzione, cura e assistenza ai malati di tumore.

La donazione minima per partecipare alla fiaccolata è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per gli under 18, che possono essere versati all’atto dell’iscrizione online oppure il giorno dell’evento, alle due postazioni informative del Campetto Cretaz e di Plan Maison.

Lunedì 3 marzo, dalle 14, benvenuto e accoglienza in entrambi i punti (Cretaz e Plan Maison), dove sarà possibile ritirare la fiaccola e i gadget. Alle 16.30, ultima risalita per raggiungere Plan Maison e attendere l’imbrunire, tra una foto al tramonto, un brindisi e la musica dei locali sulle piste, tra i quali Le Dahu, Lo Stambecco, l’Up Cervino, Rocce Nere, Love e SuperG. Sempre a Plan Maison, non mancheranno neppure attività per i più piccoli, con giochi e animazione dalle ore 17. Alle 18.30, la partenza da Plan Maison del serpentone colorato, poi ancora musica e divertimento in paese. Alle 19.30, la consegna ufficiale dell’intero ricavato alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia.

Una bella iniziativa per trascorrere una serata in quota e fare la differenza.

Tutte le informazioni, iscrizioni e donazioni al link: https://bit.ly/fiaccolatacervinia