Sostegno economico per le aziende agricole per miglioramento strutture

Il provvedimento si rivolge agli investimenti legati alla produzione primaria, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità con la legge regionale 17 del 3 agosto 2016. Tali aiuti sono destinati alle aziende agricole che operano sul territorio regionale, ma anche ai proprietari di alpeggi e mayen, per interventi mirati a questi specifici ambiti.

Il valore degli investimenti può raggiungere un massimo di 80.000 euro per azienda, comprensivo di eventuali ulteriori richieste di intervento presentate nella stessa domanda. Il bando, che si inserisce in un programma di sostegno continuo, punta a semplificare il processo di presentazione delle domande, con una procedura a sportello aperto per venire incontro alle necessità delle imprese agricole e degli utenti.

Un aspetto rilevante di questa iniziativa è la possibilità di semplificare le pratiche amministrative, con l'introduzione di nuovi strumenti, come fogli di calcolo per il monitoraggio delle spese ammissibili, che riguardano interventi specifici, come l'impianto o il reimpianto di colture specializzate (mele, pere, noce, susino, albicocco, pesco e ciliegio) nel settore frutticolo.

Le domande per accedere ai contributi devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo ufficiale dell'amministrazione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web della Regione. Per maggiori dettagli, le imprese possono contattare i numeri indicati per ottenere informazioni specifiche sui criteri e sulle modalità di presentazione delle domande.

Questa misura di sostegno rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività agricole locali, contribuendo alla crescita del settore e alla valorizzazione del patrimonio rurale della Valle d'Aosta.