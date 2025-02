Vuoi fare business in provincia di Cuneo? Partecipa gratuitamente al primo Volley Speed Date per le aziende, iscrizioni aperte

La Cuneo Granda Volley organizza il primo Volley Speed Date con gli sponsor, un evento innovativo dedicato alle aziende che vogliono ampliare la loro rete di contatti e creare nuove opportunità di business. L'iniziativa si terrà il 26 febbraio dalle 17:30 alle 19:30, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, con un momento conviviale prima della sfida casalinga di Serie A1 contro il Volley Bergamo.

Cos’è uno Speed Date e perché è uno strumento di business efficace

Lo Speed Date è un format di incontri rapidi che nasce nel contesto degli appuntamenti personali, ma che negli ultimi anni è stato adattato con successo anche al mondo del business. Si tratta di una modalità di networking strutturata in cui i partecipanti hanno un tempo limitato per presentarsi e scambiarsi informazioni, con l'obiettivo di individuare potenziali collaborazioni o opportunità commerciali. Questo metodo è particolarmente apprezzato nel business contemporaneo perché consente di ottimizzare il tempo, creare connessioni dirette e mirate, e favorire una comunicazione efficace tra aziende.

Un’opportunità unica per le aziende

Durante il Volley Speed Date, ogni azienda avrà la possibilità di prenotare incontri riservati con altre imprese. Ogni meeting avrà una durata di 8 minuti, suddivisi in 4 minuti per ciascuna azienda, per consentire un dialogo efficace e mirato. La location scelta per gli incontri sarà le tribune del palazzetto, con aree riservate che garantiranno discrezione e un ambiente ideale per il networking.

Partecipazione aperta a tutte le aziende

L’evento è aperto a tutti gli sponsor della Cuneo Granda Volley, ma anche a tutte le aziende delle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, che potranno partecipare gratuitamente e prenotare l’appuntamento preferito.

Un’occasione imperdibile per le imprese che vogliono ampliare il proprio network in un contesto esclusivo e dinamico, unendo sport e business in un’unica serata.

Per prenotare il proprio incontro e partecipare all’evento, è possibile contattare l’organizzazione della Cuneo Granda Volley alla mail beatrice.risso@cuneograndavolley.it entro Lunedì 24 Febbraio alle 12.00, indicando le aziende con cui si vuole prenotare l’incontro. Gli orari saranno stabiliti dall’organizzatore sulla fascia 17.30 – 19.30.

Ecco l’elenco aziende che saranno presenti e con cui chiunque può prenotare un appuntamento, occasione unica di networking:

ABELLO TERMOIDRAULICA www.abellotermoidraulica.it

AC RENT SRL https://www.acrent.eu/

AFP (Azienda di Formazione Professionale) https://www.afpdronero.it/

ANFERR https://www.anferr.com/

AON S.P.A. https://www.assicurazioni.aon.it/

ARANZULLA WELLNESS SOUL DESIGN https://www.aranzulla-wellness.it/

ARMANDO https://www.armandogroup.it/

ARTEMIS BEAUTY TATTOO STUDIO https://artemisbeautytattoostudio.com/

AUTOTRASPORTI CARPANI S.R.L. https://autotrasporticarpani.com/

BANCA DI CHERASCO https://www.bancadicherasco.it/persone/

BIANCO MOTO https://biancomoto.com/

BROVIND VIBRATORI S.P.A. https://brovindvibratori.it/

CAR CENTRO ARTIGIANO PER REVISIONE https://www.revisionicar.it/

CASCIOLA https://www.casciolagioielli.com/

CASEIFICIO MORIS https://www.caseificiomoris.it/

CERQUITY https://www.cerquity.it/

CO.FAL SRL https://cofal.it/

CRS BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO https://bancacrs.it/

CUNEO ALPI ASSICURAZIONI S.N.C. https://www.cuneoalpi.it/

CUNEO RENT SRL https://www.cuneorent.net/

DERBY SRL https://derbysavigliano.com/

DOMUSTEK SRL https://www.domustek.it/home

DRACONERIUM HOTEL https://www.draconeriumhotel.it/

EUROCAR TECH S.P.A https://dealers.porscheitalia.com/cuneo/ita

FARMACIA BOTTASSO https://www.farmaciabottasso.com/xpress/

FARMACIA PHARMA CORE SRL www.pharmacore.it

FERRAMENTA MARCHISIO https://www.ferramentamarchisio.com/

FIDELITY CONTROL SRL www.fidelitycontrolsrl.it

G.S.C. General System Cuneo SRL https://www.gsccn.it/

GARELLI RECUPERI AMBIENTALI https://garellirecuperiambientali.it/

GI.DI SRL https://www.accumulatorigidi.it/

HONDA MOTOR EUROPE LTD – Italia https://www.honda.it/motorcycles.html

IL MARCHIO DUE SRLS https://www.ilmarchiodue.it/

INALPI SPA https://www.inalpi.it/

IRONIKA SRL https://www.ironika.it/

ISILINE SRL https://isiline.it/

LA VOLPE CON LA PANCIA PIENA https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187853-d1536084-Reviews-Locanda_La_Volpe_con_la_pancia_piena-Cuneo_Province_of_Cuneo_Piedmont.html

LAB TRAVEL SRL https://labtravel.it/

LAIN SRL https://lainlab.com/

LE TERRAZZE DI VADO SRL https://www.molo844.net/

LINEA SALUTE SRL https://negozi.naturasi.it/italia/cuneo/cuneo

LOVERA HOTEL E CONVEGNI SNC https://www.palazzolovera.com/

M.R. TECNOLOGY https://mr-tecnology.com/

M4 GRANDI CUCINE https://m4grandicucine.com/

MA DECORAZIONI https://www.madecorazioni.it/

MD-MAKE A DIFFERENCE S.R.L. https://www.materialeultras.it/

MEI CONTROSOFFITTI https://meicontrosoffitti.it/

MERLINO PUBBLICITA' SRL sviluppo2.esprimo.com/it

MORE NEWS https://www.morenews.it/

OLIVERO SRL https://oliveroimpianti.it/

OPEN BALADIN https://www.baladin.it/open-baladin-cuneo

OPEN DOT COM SPA https://www.opendotcom.it/

PLASTIMARK SPA https://www.plastimark.com/

PRO MARKETING https://pmit.ee/

RECARCANO SRL https://www.recarcanosrl.it/

REVALUE ENERGIES SPA https://revalue-energies.com/

RIBERO TERMOSANITARI SRL https://riberotermosanitari.it/

RISTORANTE CINESE CIELO AZZURRO SAS https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187853-d7047188-Reviews-Cielo_azzurro-Cuneo_Province_of_Cuneo_Piedmont.html

RIVIERA FLOWER HOTELS https://www.rivieradeifiorihotels.it/

ROSSI COMPUTER SNC https://www.rossicomputers.com/

S.C.T. SRL https://www.studioconsulenzetrasporti.it/

SAMES https://antincendiosames.com/

SAV AUTOLINEE SRL https://www.savgroup.it/

SCENARI TESSILE D’ARREDO https://scenaritende.it/

SETTIMO COSTRUZIONI SNC https://www.settimocostruzionicuneo.it/

STUDIO QUALITY SRL https://www.studioquality.it/

SUN PROJECT SRL https://www.sunproject.it/

TECNO WORLD GROUP SRL https://tecnoworldgroup.it/

UNOENERGY SPA https://www.unoenergy.it/